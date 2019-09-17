2019-09-17

吳釗燮批中國收買索國政客

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國再度介入搶挖我邦交國，台灣與索羅門群島昨斷交，外交部長吳釗燮批評中國再次透過金錢收買少數政客，讓索國趕在中國十月一日國慶前與我斷交，更刻意在我大選前攻擊，影響選舉企圖昭然若揭。吳釗燮並指中國在印太攻城掠地行動一波波，自由民主國家已沒有選擇，只能團結維護印太自由開放與繁榮。

蔡政府上台後第六個斷交國

台索邦誼波動超過半年昨斷交，是蔡政府上台後第六個斷交國，也是近年首個斷交的太平洋友邦。索羅門群島是我國在太平洋面積最大、人口最多邦交國，自一九八三年與我建交，三十六年關係畫下句點，我友邦僅餘十六國。

外交部政次徐斯儉為力挽狂瀾，昨赴索羅門斡旋，抵索時並受到民眾熱烈歡迎。未料索方一早便匿名批評台灣大使干預內政，放出驅逐台灣大使消息，索國總理蘇嘉瓦瑞更提前召開原訂於週二舉行的執政黨團會議。

黨團會議就「外交轉向議題是否移交內閣」進行投票，三十三席中有二十七人支持，六人棄權。內閣緊接著召集所有部長官員，經過激辯與投票後，直到當地時間昨晚八時許通過決議，決定與台灣斷交、轉向中國。

我全面停止與索國合作計畫

外交部確認邦交無轉圜餘地後，由吳釗燮召開記者會，表達遺憾與譴責，並宣布自即日起與索羅門斷交，全面停止雙邊合作計畫，立即撤離我大使館、技術團及台灣衛生中心人員。

我與索羅門重要合作計畫包括指定承建太平洋運動會場館，執行中的國合會計畫包括蔬果及糧食作物改善、養蜂、養豬、華語教師派遣與外交替代役等專案，即起皆中止。

索國民今上街抗議轉向中國

據了解，索國民眾今將上街抗議政府轉向中國。

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