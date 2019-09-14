台中自行車道建設 再掀洪慈庸、楊瓊瓔之爭

2019-09-14

〔記者張軒哲／台中報導〕副市長楊瓊瓔可望在立委選戰中，再度對決洪慈庸上演復仇記。有讀者向本報投訴指出，楊瓊瓔十二日臉書貼文，是收割潭雅神綠園道政績，卻誤植甲后線自行車道照片，還將洪慈庸「喀掉」；楊瓊瓔指出，擔任立委期間就積極爭取自行車道建設，希望要參選的人，不要因為選情告急，胡亂指控。

潭雅神綠園道政績 楊瓊瓔遭疑割稻尾

洪、楊兩個女人的戰爭衍生至爭取自行車道建設議題，鄭姓讀者爆料指稱，洪慈庸爭取教育部體育署補助「甲后線自行車道」，近期已完工。另外，啟用已十四年的潭雅神綠園道沿線多處設施損壞生鏽，洪慈庸去年協助市府爭取到前瞻基礎建設計畫，由體育署補助二千餘萬元。

爆料者指出，楊瓊瓔前日臉書發文指稱潭雅神綠園道和平場站及其周邊景觀九月開始進行整修工程，包括八Ｋ和平場站無障礙坡道、夜光步道等設施，結果搭配此文照片卻是甲后線自行車道啟用典禮拍的照片，只知道「割稻尾」。

楊︰胡亂指控 洪︰不會去計較

楊瓊瓔表示，她歷任五屆立委，從縣市合併前就積極爭取潭雅神、后豐、東豐等自行車道建設，本次潭雅神自行車道二千萬元整建經費全由市府預算支應，在擔任立委期間，這三項自行車道的建設經費在中央也爭取數億，從無到有，步步都有參與推動，何來收割之說。

對此，洪慈庸表示，先前已協助市府「潭雅神綠園道整體設施改善暨環島支線建置計畫」總經費三千五百萬元，爭取中央前瞻補助二千餘萬元，改善五十公里車道動線與沿路設施整修完成，以及協助「甲后線自行車道」三千四百萬元，爭取中央前瞻補助六十％，並於七月啟用，將持續為地方爭取建設、虛心服務，不會去計較。

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