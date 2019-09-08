兩陣營交鋒 潘嗆郭︰賭輸要翻桌

2019-09-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜輔選大將潘恒旭前晚在政論節目，嗆鴻海創辦人郭台銘「你就是賭輸了要翻桌」！潘還信心滿滿的說，韓的鐵粉支持度大概就是卅％起跳，被在場的郭台銘幕僚高虹安回批「國民黨活在一個不太一樣平行時空裡面」！

韓、郭兩陣營前晚在電視政論節目首度交鋒。已辭高雄市觀光局長，轉到韓國瑜競辦操盤的潘恒旭說，郭台銘參選最傷的是自己，他若出來選，違背對媽祖的誓言、違背對國民黨的誓言，初選輸了十七％然後自己要推翻，套句俗話「你就是賭輸了要翻桌」！

對於這句重話，是否意味韓郭已撕破臉？潘恒旭昨接受本報訪問時解釋，他是講一個事實，因為願賭服輸，郭董一開始說不要有任何特權，遊戲規則也訂了，初選結果也出來了，現在郭陣營才在怪東怪西，所以很多計程車司機告訴他，這就像「賭輸了要翻桌」！

被問到韓郭雙方是否準備攤牌？潘恒旭表示「沒有啊，我們就是尊重他（指郭董）、祝福他，然後走自己的路」！潘恒旭說，信仰的力量讓郭做出超越現實的評估，所以他在政論節目點出來，希望郭董不要太迷信，要相信自己、相信台灣人民。

潘恒旭前晚在政論節目還說，所有的民調專家去做，韓國瑜的鐵粉支持度大概就是卅％起跳，小英最大的對手，絕對不是柯文哲或郭台銘，而是韓國瑜。針對韓國瑜八日在新北的大造勢，潘恒旭估計打底是十萬人起跳，可望破廿萬人。

郭陣營回嗆︰國民黨活在平行時空

同台的郭陣營永齡基金會顧問高虹安質疑，韓國瑜的鐵票有卅％，到底是看哪一家公司做出來的民調？現在網路都在傳韓國瑜「與二的距離」，「二是指二十的二」，還嗆「國民黨就是活在一個不太一樣平行時空裡面」！

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