搞不清海關、移民署業務被酸 韓：重心別放在芝麻

2019-09-06

〔記者王榮祥、鄭瑋奇／高雄報導〕國民黨總統參選人韓國瑜前天透過直播，引述「海關人員」陳情內容，抱怨人力不足，說查到很多東南亞人士來台都是賣淫與打工，事後遭財政部關務署打臉，指海關只管貨不管人；韓國瑜昨以芝麻、燒餅哪個重要做比喻，強調當然是燒餅。

蔡：來台灣的人都應被尊重

對於韓國瑜的說法，總統蔡英文昨受訪時強調，財政部已說明外籍人口來台不是海關主管事項，但不論怎麼說，來台灣的人都應被尊重，不應該歧視，尤其是做為民選的政治人物，必須要避免用錯誤、刻板說法，指涉外面進來參與台灣社會的新移民、移工。

韓國瑜上週直播談到高階人才流失問題時，稱「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」，遭外界認為失言；他前天又直播解釋，「鳳去雞來」的「雞」，是指他收到很多「海關人員」陳情電話，說海關人力很少，導致非法來台賣淫跟非法打工的很多。

財政部關務署事後表示，海關業務是負責貨物通關，旅客入境檢查是移民署業務，韓對海關業務有所誤解；不少網友則酸爆韓國瑜搞不清海關跟移民署業務的差別。

韓國瑜昨表示，他想問是芝麻重要、還是燒餅重要？當然燒餅重要，但外界卻一直把重心放在芝麻上。他指出，非常感謝新住民來到台灣，不管是婚姻、嫁娶，工作幫助台灣建設，他都心存感謝。他說，要提醒政府這幾年對於免簽證措施，東南亞國家有沒有管制？有沒有進行了解？這些獲得免簽證的觀光客，進來台灣之後在做什麼？政府有沒有真正虛心檢討？是不是真的產生一些問題？這才是他想要強調的。

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