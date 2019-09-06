2019-09-06

記者鄒景雯／特稿

要競選總統的人，到底要不要「台獨」的票？這個議題最近被參選人主動拋出，目的當然是在做市場區隔，鞏固他的基本盤，但是這口號禁不起檢驗，因為大家可以追問：真的所有「台獨」的票都不要嗎？如果其答案依舊是肯定的，這人恐怕就不必選了。

要品評台獨，首先要定義何謂台獨？論發言聲量與被採用數，應該欣然引用中國對於台灣的研究歸類，那就是都與台獨有關ＡＢＣ三種類型。Ａ型台獨，簡單的說就是法理急獨，如追求建立台灣共和國者；Ｂ型台獨，則是一中兩國論者，李登輝的特殊兩國論，郭台銘最近說一個中華民國、一個中華人民共和國，俱屬之；至於Ｃ型台獨則是一中是中華民國，也就是秋海棠主張者，包括憲法說與國統綱領認同者，這種人被認為與台獨具有共通性，韓國瑜應該算這類。在以上這個傳統分類之外，最近幾年對岸的涉台人士李維一又發明了「文化台獨」一詞，據以形容蔡英文總統，指她不明著搞，卻極力去中國化，更加陰謀可怕。

這也是為什麼討論台獨，應該要以中國的定義為界定的原因，因為這些內容看來特別有趣。說白了，在台灣沒被中共政權赤化、易幟中華人民共和國前，二三○○萬台灣住民扣除無法表意的嬰幼兒，在中國眼中目前全都是台獨。既然都是台獨，台灣人有什麼正當性指控與自己拿同樣身分證的人是台獨？這裡如果是一個國家，能不獨立？如果不是獨立狀態，有什麼資格選總統？接受北京指派特首不就了事。

若干Ｂ型台獨與Ｃ型台獨之所以老愛手指競爭者是台獨，這是威權國民黨一九四九年從中國逃到台灣時，透過武力與洗腦強加於台灣人的，目的在壓制多數，以鞏固少數統治。二○一九年的今天，這個民主自由的社會進步到這個程度，有什麼道理還要忍受冥頑不靈的舊腦袋繼續汙名台獨？既然不要台獨的票，按照北京的定義，在台灣就沒票了，甚至連自己那一票也有「毒」，那還選個什麼選？

當然，這種暴力語言不排除是講給天朝聽的，以為可以標示血統純正，爭取「唯一支持」，凡是有類似心態的人，都該倒帶反覆聽聽林鄭月娥的錄音檔，箇中訴盡一個「兒皇帝」有多難為，一方面要服務北京主子，一方面要考慮香港人民，夾在中間，連是否辭職都無法自主，根本不是人。如此慘劇當前，有必要在這個時刻搖這種尾巴嗎？

其之所以不智，更在於面對林鄭的聽命辦事，從未經過民主化歷程的香港社會，是採取這般的集體抗命方式，可以想見，充分民主化、人人可以指教總統的台灣人民，會怎麼選擇代表他們涉外的國家元首？此等愚昧的錯誤，希望也給其他參選人警惕。

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