中共最大代理人？ 蔡諷：吳主席近來壓力太大

2019-09-06

〔記者鄭瑋奇、楊淳卉、施曉光／台北報導〕總統蔡英文昨面對媒體詢問，國民黨主席吳敦義指她是「中共最大代理人」看法時說，吳主席近來壓力太大，講話有點奇怪，她想全台灣都不會有人相信她是中共的代理人，台灣兩岸政策立場很清楚，就是盡力維持和平、穩定現狀，守護台灣國家主權與民主生活方式。

總統蔡英文昨出席中華郵政關懷獨居長者績優楷模表揚大會受訪表示，這幾年中國方面步步進逼，文攻武嚇也都不斷，這種情況下，做總統的人一定要站出來，說出台灣人民的聲音，不是說事事都退讓，都噤聲不語才叫做不給對方藉口，她相信很多台灣人民不能接受這種說法。

至於香港政府終於退回逃犯條例，蔡英文表示，她有注意到最新發展，也會持續觀察、關心，並要再一次呼籲香港政府，能夠真心誠意跟香港各界對話，找出實踐香港自由、民主最好的方式，這樣社會才能趨於穩定。

針對吳敦義嗆「蔡英文是中共最大代理人」，民進黨主席卓榮泰昨於臉書發文回擊，請吳主席不要「外乾中強」，只敢砲口向內，「逢中必閃」。國民黨則反擊卓榮泰能挺香港，卻對台灣旅遊觀光業的低迷視若無睹，能發臉書，卻對台灣百姓生計的困境束手無策，「難道卓榮泰的功能僅剩下當蔡英文的『小弟』、『打手』，汙衊、抹紅在野黨了嗎？」

卓嗆吳逢中必閃 藍反譏當蔡的小弟

為力拚二○二○總統連任，蔡英文昨中午邀請民進黨中央黨部主管於官邸便當會。與會人士指出，蔡表示，執政黨也是執政團隊的一份子，府、院、黨之間的溝通協調一定要順暢，目前也可看見，民進黨會呈現「內在團結、外在穩固」，讓社會有信心。包括黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、黨副秘書長及一級主管皆與會，蔡英文總統競選連任辦公室操盤者、行政院前副院長林錫耀也出席。

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