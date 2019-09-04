面臨港府「暴亂罪」控訴 反送中3港生 已保留學籍

2019-09-04

〔記者吳柏軒、林曉雲／台北報導〕香港政府大肆逮捕反送中市民，其中包含多名來台灣念書的學生，至今已有三名來台港生遭捕，九日起各校陸續開學，校方採提前註冊、保留學籍等方式因應，教育部也課責各校以校安通報港生特殊情況，並需優先維護受教權。

包含台灣藝術大學、東華大學及東吳大學，已有三名港生因參加反送中被捕，面臨港府「暴亂罪」最高十年刑期控訴。教育部學特司長鄭乃文表示，昨已公告，各校港生如在香港遭遇特殊情況，請立即循校安通報系統回報，教育部將聯繫陸委會協同提供必要協助，優先維護受教權，妥適安排學生註冊及修課事宜。

台灣藝術大學主任秘書蔡明吟說，被捕港生已大三，於八月十一日被捕，當時緊急透過管道聯繫，該生家屬也聘請律師，兩天後保釋，校方另以最快速度，跨海幫該生申請在學證明、住宿證明等，該生也繳完學雜費，取得這學期的學籍資格，未來將全力協助保障該生受教權。

東華大學主任秘書古智雄指出，獲悉校內港生被捕，校方請教育部駐港辦事處主任就近關照，並由學校國際處等同仁持續保持聯繫，該名港生雖獲釋，但暫時無法來台，將採特別方式允許保留學籍，爭取學生受教權。

第三起在校港生被捕案例是東吳大學的學生，校方表示，二日晚間十一點半已完成校安通報，並透過香港校友會、台北經貿文化辦事處等與該生取得聯絡，目前他已交保，人員安好，但護照被扣，不能出境，學校同樣九日開學，將持續關心並視其需求，進一步討論協助。

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