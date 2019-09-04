焦點評論》香港在台灣

2019-09-04

記者鄒景雯／特稿

台灣在香港爆發反送中事件中，一直扮演著各種角色，包括關心、聲援的角色，協助來台庇護、移民的角色等等，還有一個在檯面下鮮為人知的角色，就是基於歷史、地緣、往來關係，台灣正成為國際情報界蒐集與探索香港問題的重要訊息交換中心。

儘管川普口頭上尊重北京顏面，曾稱香港是中國的國內問題，但是隨著中國維穩香港局勢的舉措失控，香港如今早已發展為扎扎實實的國際問題，各國連續針對香港發表官方聲明即是顯例。國際間幾個主要大國，正在密切掌握香港、特別是北京對香港決策的未來可能動向，除了直接在香港、中國實地了解外，東亞同時也成為資訊匯聚的熱區，其中台灣更是重中之重。

根據各國在此間交流的消息指出，六月九日因反對「逃犯條例」修訂在香港爆發百萬人上街抗議示威運動，至今近三個月時間，北京經過幾次決策轉折，總的來說，中共中央內部確有坦承「對港誤判形勢」的檢討。有關「逃犯條例」的修法，事實上是出於中南海的意旨，動機與一系列加強社會內控、因應權鬥、鞏固統治的措施有關，並非林鄭月娥主導所捅出來的樓子，近日外洩的林鄭與商界對話錄音檔，其稱「自己引發政治危機，令香港陷入不可原諒的混亂局勢」，指的應是自責她的執行與處置不當，而非這是香港政府自發性的行動，這也是北京在第一時間就力挺林鄭的原因所在。

歷程中，北京先由中國武警在深圳集結、操練，後來又刻意透過宣傳進行恫嚇，一度引發美國的點名警告，並把香港人權與美中貿易協議掛鉤，但是對於抗爭的港人並未達到北京所預期的震懾效果；七月二十日，北京派出大量的中國公安進入香港，改穿港警的制服接手執法，街頭的黑色暴力為之升高，現在已經發生好幾起對於港民的恐怖攻擊事件，但是北京認為這些公安淹沒在數以萬計的群眾裡，也並沒有起到搶回主動權的作用。香港後續該如何善了？北京已感到「騎虎難下」，認為是輕是重，都不會討好。

這個僵局拖延下去，總得有個收尾的方法，特別是面臨內憂外患的習近平不宜再在香港爭端蔓延，必須收拾戰場，國際情報界來自北京的觀察研判，套句老共「中央治官、地方治民」的習慣，恐怕推出代罪羔羊，後遺症最小，會是最佳的下台階，有助於北京脫身，在香港當然是林鄭月娥要負責，在中央，中央港澳工作協調小組的組長韓正還能坐得穩嗎？值得繼續觀察。

按照諸多跡象看來，香港人堅持到今天的勇氣與毅力，不是毫無奇蹟出現的可能，香港能否存在下去？「兩制」可以還原到什麼程度？魚鯁正插在北京的喉頭上，吞嚥困難。

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