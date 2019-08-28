民調吊車尾？ 台中市府人事大調動

2019-08-28

盧秀燕上任8月 首次人事異動

〔記者歐素美／台中報導〕台中市長盧秀燕上任八個月，局處長首次異動！此波人事調整異動，包括社會局、新聞局、經發局、研考會局處首長及兩位副秘書長。盧秀燕強調，大家聽到一些聲音，來自廣大民眾對市府的期許，她並請所有首長牢記，要更認真地傾聽民意，一定要把市政做好，強調小內閣調整，可加速台中市的改革與建設。不過，會後媒體詢問市長聽到什麼聲音決定調整人事？盧秀燕則不回答，快步離去。

顧問錢怡君是否去職 錢：考慮中

而就在盧秀燕公布人事案後，昨又傳出市政顧問錢怡君可能去職，回到台北媒體圈工作；對此，錢怡君表示還在考慮，市長也還沒有答應。

6人事異動中 4人是新面孔

盧秀燕昨在市政會議宣布小內閣異動名單，包括社會局長李允傑調任顧問，由東海大學社工系副教授彭懷真接任；經濟發展局局長高禩翔調任工策會總幹事，由前新北市經發局長張峯源接任；新聞局長吳皇昇調任研考會主委，由媒體出身，曾任記者、主播及發言人的黃國瑋接任；兩位副秘書長則分別由前駐蒙古代表黃國榮及資深媒體人、曾任桃園新聞處長的朱康震接任。原研考會主委曾能汀回任文官，據悉，曾能汀將調任文化局副局長。

外界猜測，盧秀燕上任後，因民調老在六都吊車尾，才決定調整人事。新任社會局長彭懷真，任教卅四年，嫻熟台中社福現況；張峯源為台灣大學化工博士，曾任朱立倫新北市經發局長，也擔任過經濟部商業司專委，對外招商、產業創新等，備受朱立倫肯定。

朱康震是資深媒體人，馬英九競選總統連任時，曾任台灣加油讚發言人，也曾任朱立倫總統初選發言人，擔任過中央廣播電台副總台長等。新任新聞局長黃國瑋是七年級生，擔任過記者、主播、謝立功競選基隆市長的競選總部發言人等。

盧秀燕：盼加速市政改革與建設

盧秀燕指出，這次市府團隊改組可說是「重磅整軍」，就是為了加速台中市政改革與建設，民調反映民意，她身為台中市長，如果沒有將市政做好，即愧對市民所託。未來新的市府團隊要成為戰鬥團隊，大步改革前進，不僅要令人耳目一新，大台中更要迅速脫胎換骨，徹底實現「富市台中，新好生活」的施政目標！

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