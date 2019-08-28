新人新思維 盼更接地氣推台中市政

2019-08-28

〔記者蔡淑媛、蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕上任以來首次調整小內閣，人事案備受矚目，即將接任市府副秘書長的朱康震、經發局長張峯源及新聞局長黃國瑋、社會局長彭懷真均盼帶動「更接地氣」的服務效率，讓民眾對市政更有感。

六十年次的朱康震說，時代改變加上網路崛起，公部門不可能不變應萬變，他以在中職服務期間為例，推出很多人原以為不可能的變革與創新，包括與日本、韓國職棒合作，甚至突破負面刻板印象，發展職棒運彩等創新效益，他說，台中位於台灣中心，縣市合併後範圍極大，為台灣第二大城，未來盼加強異業整合，將不同產業、系統等資源結合串聯後，把台中亮點找出來。

五十六年次的張峯源，曾就讀東海大學，與台中早有淵源的他說，台中有絕佳地理、天候，更有產業發展具規模且形成聚落，人口成長且具消費力、大學眾多、青創人力俱增等優勢，未來會「更接地氣」，包括走訪廿三個工業區與產業界面對面溝通、了解需求，更將成立招商引資服務小組，協助排除各式投資發展障礙；他強調，「接地氣」就是讓工商百業感覺到能賺錢的氛圍，將是他未來的重要任務之一。

七十一年次的黃國瑋，家族均是台中人，他說，台中對他而言是故鄉，未來會延續現任新聞局長吳皇昇打下的基礎，除了行銷市府政策及政績外，更要傾聽、融合、溝通；他也會善用七年級生的活力，更貼近年輕世代服務，讓年輕世代對市府有感。

將接任社會局長的東海大學社工系副教授彭懷真則將針對婦女、兒童、身障、老人及托育提供「近便性」服務，運用ＡＩ人工智慧及大數據科技，讓服務更有效率；他另盼落實社會安全網絡，台中昨又發生母攜子墜樓事件，避免悲劇不僅靠社政系統，包括衛生、警政、幼兒園等網絡均要接球，目前的安全網絡必須更落實、接地氣。

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