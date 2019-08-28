盧秀燕的啞謎 茫然的團隊

2019-08-28

記者唐在馨／特稿

台中市長盧秀燕昨針對幅度高達四個局處及兩位副秘書長的人事異動，表示原因是聽到「人民的聲音」，但面對「是什麼聲音」卻又選擇不回答，這不禁讓人擔心，市長打了啞謎，整軍之後的團隊，真的能清楚要以何為戒？

綜觀這次人事調整，有幾個相當耐人尋味，首先，新聞局長吳皇昇，是盧秀燕當選後第一個宣布的人事，又是職司台中市政之「嘴」的新聞局，為何也是第一波被調整的選項？原因何在？

再來，吳皇昇去接任研考會主委，因此現任主委曾能汀被「擠下」，據悉要回文化局接副局長，這更讓人費解。曾能汀原本是文化局副局長，先是代理研考會，之後真除，試問，才「考核」核可的一位由代理真除的局長，卻又讓他回去接副局長，八個月繞一圈，當初為何真除？現在又為何調整？理由何在？

第三，經發局長高禩翔當初由業界求才，才剛辦完購物節，馬上要調工策會總幹事。雖然工策會總幹事也相當重要，但從新北請來一位朱立倫時代的重臣，真的能馬上上手？高禩翔又是哪裡沒有達到要求？

第四，可能是這次調動者中，唯一可以被列舉出數項爭議事件的社會局長李允傑，但若真有爭議，卻又能留在市府出任職等及薪資都不輸首長的市政顧問，到底李允傑是因何原因下台？又為何留下？不說清楚，是要「保護」他？還是會讓外界徒留揣測去持續「凌遲」他？

古語有云：「不教而殺謂之虐。」市長的人事調整值得尊重，但既然說了想要聆聽人民的聲音，大幅調動人事似乎想要「敲山震虎，卻又雷大雨小」，很多事情如果不說清楚，大家不曉得市長的界線在哪裡？會被更換的理由在哪裡？這一任任期已過了八個月，能否真的馬上整軍上手？恐怕又是「有待觀察」。

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