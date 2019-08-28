《台中市府人事異動》綠營議員：換湯不換藥 藍營議員：尊重人事權

2019-08-28

〔記者張菁雅、蔡淑媛／台中報導〕市長盧秀燕廿七日宣布人事調整名單，遭民進黨議員抨擊「抓錯重點、隔靴搔癢」、「換湯不換藥」，並點名該換掉的是觀旅局長林筱淇、副市長楊瓊瓔。國民黨議員則表示，尊重市長的人事權，並認為這次調整是適才適所。

綠議員：林筱淇、楊瓊瓔 應換卻沒換

民進黨議員黃守達表示，人事改組本來就是市府團隊自然之事，但檢視這次異動，完全沒有抓到重點，簡直隔靴搔癢。二○二○台灣燈會從籌備到墊付案，一連串荒腔走板，為何觀旅局長還不換？全世界都知道楊瓊瓔要選立委，無心無力顧市政，為什麼還要把她留在身邊？

另外，民進黨團總召李天生、議員林祈烽認為，經發局長高禩翔調任懸缺八個月的工策會總幹事，等於是降調，「局長變總幹事」，不僅不尊重高禩翔，甚至還有羞辱的意味。民進黨團副總召邱素貞則指出，小內閣改組只是「大風吹」、「換湯不換藥」，若執政風格不變，新團隊恐難有期待。

藍議員：期待新人新氣象 趕快上軌道

國民黨團書記長張瀞分表示，尊重市長的人事權，期待新人新氣象，儘快上軌道，黨團也會密切觀察並持續監督首長們的表現和施政。對於民進黨的批評，國民黨議員陳政顯表示，新人都具專業，被調任的局長也都安排到適當的位置，可說是適才適所。議員李中也說，高禩翔很適合工策會總幹事，這個職務與局長同級，沒有委屈。

林佳龍：尊重市長決定 盼台中愈來愈好

另外，前台中市長、現任交通部長林佳龍接受訪問時表示，「民選的首長，人事調整很自然」，做為台中人，希望市府團隊愈來愈好，尊重市長的決定。他也說，「不好做太多的評論，加油，希望台中市愈來愈好。」

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