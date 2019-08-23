立委各提各的 時力、民進黨開戰

2019-08-23

說好的合作呢？時力嗆破壞協議 民進黨︰你們有共識再來談

〔記者彭琬馨、楊淳卉／台北報導〕本屆立委選舉進行結盟合作的時代力量、民進黨，在下屆立委選舉提名中已各自展開布局，包括時力決定在高雄市、新北市推人挑戰民進黨立委，以及時力立委黃國昌棄選新北市立委後，民進黨決自推人選等，兩黨已形同開戰。

民進黨中執會週三通過台北市第七選區（信義、南松山）提名案，提名民進黨台北市議員許淑華參選。時力昨發布新聞稿對民進黨開嗆，直指此舉「打破本月初兩黨主席對談的協議」，時力深表遺憾。

民進黨副秘書長林飛帆昨受訪時回應，時力內部要先討論具體和民進黨在選區協調上的意見，有明確方向後，民進黨會再討論，屆時雙方才較能有對話。

民進黨於二○一六立委選舉時，在台北市中正萬華、新北市汐止區、台中市潭雅區等選區，以不提名的方式與時力策略結盟，並成功打敗當地連任多屆的國民黨立委，分別讓林昶佐、黃國昌與洪慈庸當選。

時力新北高市推人選 引發綠營反彈

不過此次區域立委提名，兩黨合作並不順利。民進黨原先有意依循上屆模式，以「尊重現任立委」方式與時力合作，但時力分別在新北市淡水區提名張衛航、高雄市鳳山區提名陳惠敏等，與民進黨現任立委選區對撞，引發綠營基層反彈，甚至出現要求黨中央不應再與時力合作的聲浪。時力黨中央則多次重申，兩黨合作應先談理念，有共識才能進一步進行人選整合。

在創黨元老、立委林昶佐拋出震撼彈宣布因路線不同退黨後，促成時任黨主席邱顯智與民進黨主席卓榮泰對談，並達成「明年立委選舉布局，於一方已提名、另一方未提名之選區，雙方暫緩提名」共識，但在邱顯智閃辭、不接受慰留後，兩黨合作再度陷入困局。

新任黨主席徐永明剛上任便向民進黨喊話，強調雙方「要談多少次都沒問題」，只要有對談機會時力都不會放棄。

對於民進黨決提名許淑華參選，時力黨中央昨發出新聞稿，批評民進黨的作法是「破壞對談協議」，未來將延續前主席邱顯智和民進黨對談的基礎，持續展開對話與合作。時力也指出，民進黨秘書長羅文嘉指時力在汐止區提名，因此等同將該區「讓給國民黨」的說法，是「看輕時力長期的耕耘」。

民進黨副秘書長林飛帆表示，羅文嘉說得很清楚，當初民進黨主張有現任立委的選區都不提名，但黃國昌已宣示不選，情況有所變動。若大家未來對選區協調有任何意見，兩黨或許以後還能再對話。

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