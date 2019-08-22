韓隨扈團遭批塑膠做的 官警顏面無光

2019-08-22

〔記者黃良傑、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜的隨扈出包連連，先是在小港機場抱抬市長無防護、呆看市長爬樹、普度拜拜棄盾持麥，現在韓國瑜又自爆座車可能被裝追蹤器，隨扈使警察顏面無光，市警局高層坐視，竟無撤換動作，引發官警議論，連市議員都批「隨扈是塑膠做的」？

維安設備添車底檢視器

市長座車有無被裝追蹤器成羅生門，市警局決定補強維安設備，昨支援兩支「車底檢視器」，保安科要求隨扈每天出車前務必掃視底盤，並記錄時間和結果。據了解，除增加車底檢視器，另配發一支金屬探測器，平日要求當市長出門前及返勤後，均要檢視車輛。

此外，隨扈團內部盛傳不和，一名曾跟過多位民進黨議員的一線三星資深隨扈，自認是韓市長的親信，是總指揮具調度權，但警局認為應尊重警界倫理與官階，指示另一名二線二星警官隨扈，扛起整頓、管理重責。

因韓已是準總統參選人，維安是國安問題，市警局相當重視，強調隨扈團八名官警雖來自各單位，但任務只有一個，做好市長維安勤務，應沒有各自為政，或多頭馬車情事，強調會嚴格要求隨扈落實勤務，並已要求隨扈團洪姓警務員，確實管理並提升專業，務必做到滴水不漏。

另外，韓國瑜自爆座車被裝追蹤器，高市府昨發表聲明，要求總統「別說一套做一套！」促小英宣示不監控。對此，台灣基進批說「韓國瑜何不先宣示北京不監控？」

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