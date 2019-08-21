GPS裝在引擎？ 徵信社業者：太外行

2019-08-21

〔記者葛祐豪、黃良傑、王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜自爆座車可能被裝追蹤器（GPS），控訴國家機器監控他，徵信社業者和資深刑警昨以專業角度打臉韓「太小看國家機器」，若國家真想掌握行蹤，會用手機三角定位，安全隱密又不會被發現，還能監聽身邊的人，追蹤器怎會裝在高溫的引擎上？這種說法太外行。

國民黨高市議員陳麗娜昨指出，據她了解，應是韓國瑜座車要保養時，打開引擎蓋時發現（追蹤器）的，市府已先把東西留下來、也拍了照，目前對外保持低調。

桃園立達徵信社在臉書發文說，追蹤器技術早在十幾年前就流入民間，根本不是大不了的東西，就算車上真被發現裝追蹤器，也要說是國家機器在打壓？而且裝追蹤器的位置，一般都是放在底盤較隱密之處，不可能放在引擎上，因為引擎溫度非常高，安裝與拆卸也不方便。

立達徵信社說，如果國家機器真的想掌握你行蹤，怎麼會用一般徵信社就可以用的方法？用手機三角定位，更安全隱密又不會被發現，有心的話還可以監聽你跟你身邊的人。

該徵信社並指出，如果他是韓市長，被裝追蹤器應先不動聲色，找專家反查出是誰裝的，怎會敲鑼打鼓地說「我發現你囉！」這樣不就失去反查對方的機會嗎？

資深刑警則透露，除非是自己人，才可能把GPS裝在車內，但內行的會藏在儀表板下，並偷接電線，外行人才會放入引擎室，或引擎蓋下的位置。

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