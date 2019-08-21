李佳芬嘆 被抄家滅族

2019-08-21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨指國家機器動得非常厲害，懷疑自己座車被裝了追蹤器；韓妻李佳芬前晚感嘆，這不是一場選舉，而是一場抄家滅族，她更質疑女兒韓冰被狗仔偷拍，也可能是國家機器介入。

韓冰被偷拍 也可能是國家機器介入

李佳芬前晚接受電視專訪連線時大吐苦水，先說明她與永康商圈協進會理事長李慶隆十指緊扣的過程，並說「黑一個人不夠，還要黑兩個人來湊」。

李佳芬說，韓冰回國後第一次被跟拍（指遭平面媒體跟拍），心裡就不是很舒服，後來了解狗仔跟拍價碼一天要兩萬元，她強調「這樣的跟拍是很昂貴的，我們家人應該沒有這種價碼吧？這樣的價碼應該是國家機器花得起，國家機器就不用再額外付費啊！」

李佳芬又說，會看到（指國家機器）無所不在，像之前去峇里島的時候，她自己也有用手機拍照，但光線就是照不出來，她說：「我的已經是蘋果最新的手機了，拍起來還不是很好！」她還認為一般人拍到照片就會立刻上臉書，峇里島這個就完全沒有曝光，後面應該還會有這半年來沒有曝光的照片，「如果再有新的照片出來，我覺得不用訝異！」

李佳芬撂重話說：「這不是一場選舉，我感覺這是一場抄家滅族。」她強調，不斷有人提醒今天打完這個，下個議題他們又要打什麼，讓她覺得「你們步驟都已經弄好了，所以這些其實是一個計畫，分波段，不足的部分他們還會去補充，看圖說故事」。

李佳芬更稱，連父親拄著枴杖，想到中庭散個步也有壓力，「因為他們的空拍無人機就一直飛啊，前段時間就這樣啊，軍用直升機全部都來！」

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