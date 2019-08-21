冷眼集》民進黨的支持度

2019-08-21

記者鄒景雯／特稿

民進黨是執政黨，其政黨支持度很重要，這個數字代表著多重意義，最最前位的就是受訪民眾對於過去三年執政優劣的總體印象；在國會選舉前夕，這個數字關係到政黨票的估計，也就是立委席次的消長。蔡英文政府「完全執政」是否即將面臨挑戰？這是直接指標。

政黨支持度若經過長期的追蹤，其所呈現的趨勢，尤其具有參考價值。基本上，總合坊間好幾個民調的結果顯示，自去年十一月地方「九合一」選舉至今，九個月以來，民進黨仍未能翻轉頹勢，繼續維持著落後於國民黨相當差距的追趕狀態。在美中問題、香港情勢等國際大環境這麼有利於民進黨的背景下，不少人認知讓蔡總統「撿到槍」，竟無法轉嫁到讓民進黨也一起來撿槍，國民黨居然能沿途撿子彈，得到較多民意的支持，這是一個非常嚴肅的挑戰。

距離明年投票日還有四個多月的此刻，關心本土政權的人當然會在意兩點，一個是總統是誰，這牽涉到未來國家的大方向，另一個是誰是立法院多數，這影響的是今後的中央政策內容；前者有些形而上，後者則是形而下，兩者結合起來，構成實質問題。即使以較大光譜的藍綠來做區分，把小黨「林立」的因素一起放進去，計算可能盟友的可能性，似乎仍無法構成穩定執政的結構，就算蔡英文順利連任。這個可以預見的隱憂，豈可不立即尋找原因，力求有效解決？

做個對比，最能凸顯這個情況的險峻。馬英九執政八年，如果對許多人是不好的記憶，那就要解構它的權力基礎，並且加以防範。二○○八年，陳水扁讓馬英九一舉同時撿到槍和子彈，不僅成功政黨輪替，國民黨還得到八十一席的國會席次，令僅剩二十七席的民進黨立委根本無力制衡，也提供了馬英九追求連任的先天體質；果然，二○一二年其個人不僅輕鬆過關，更重要的是國民黨在國會仍保有六十四席多數，繼續過半。即因行政與立法的雙雙掌握，保守反動的勢力持續蔓延，大為延緩了台灣新一波政治與社會轉型的時間點；如果不是其中國政策踩過了紅線，挑動到新世代集體的敏感神經，造成馬英九權力跛腳，民進黨二○一六年能在路邊撿到槍砲彈藥，恐怕是有難度的。

海峽兩岸的黨國體制相互強化了這麼長的時間，可以試想假使明年二月組成的新國會，在還來不及使其蛻變的情況下，這麼快就讓國民黨現在的支持度優勢，順利轉化為席次的事實，則蔡總統不要說跛腳，稱其將令不出宮門也不為過。萬一連蔡總統也意外失荊州，那就更沒什麼好說的了。

蔡總統個人的考驗，已有競選團隊集中絕大部分的資源在應戰，但是整體的民進黨呢？如果蔡總統現在的努力並無法庇蔭民進黨，是否代表這樣的努力是不夠全面與整合的？箇中的弱項究竟是什麼，必須把握時間補強起來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法