軍售案 蔡質疑：韓用什麼身分發聲明 韓總部駁：國民黨總統參選人

2019-08-21

〔記者王榮祥、洪定宏／高雄報導〕美國批准售台F-16V戰機，高雄市長韓國瑜前天發表中、英文聲明向美方致謝，蔡總統昨回應此事時質疑，不清楚韓市長是用什麼身分發聲明？韓國瑜競選總部發言人何庭歡說，國民黨總統參選人。

韓競總發言人何庭歡表示，韓國瑜身為國民黨總統參選人，對於國防政策的主張一向是「防守而不攻擊」，「避戰而不求戰」，因此對軍售立場是一貫的。

此外，韓國瑜前天透過直播秀出成堆公文，蔡總統昨笑稱「不知道是還沒批的、還是從其他地方借來照相的」；韓昨指出，只是呈現一個感覺、一個反差，讓外界知道公文批越多、不代表效率越好。韓認為，如果每天一個首長溺在公文海裡，並不能帶來強大的行政效率，只是要凸顯這情況，前天堆出的還有民眾的書信。

AIT處長酈英傑拜會韓

此外，美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨率團走訪高雄，先至左營軍區參觀美國軍售台灣的軍艦、兩棲突擊車等，再轉往高雄港參訪，並預告將拜會韓國瑜，兩人最後躲開媒體，在高雄市政府外某處碰面。

酈英傑昨下午先在臉書PO出他與韓國瑜、美國在台協會高雄分處長歐雨修的合照，並感謝韓對台美交流支持，希望未來有更多機會到高雄拜訪。韓事後告訴媒體，兩人並沒有談到軍購案，就是輕鬆閒聊關於高雄的發展與改變，也談到國際、兩岸三地及美台關係，彼此交換意見，氣氛愉快。

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