「換瑜」 耳語流竄 藍營陷焦慮

2019-08-21

分裂危機未解 負面消息不斷 韓支持度漸低於國民黨

〔記者陳昀、王榮祥、施曉光、賴筱桐／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜自黨內初選出線已逾一個月，但不僅黨內整合陷入困境，韓的負面消息不斷，伴隨郭王柯結盟的情勢變化發展，「換柱2.0」、「換瑜說」的耳語仍在黨內流竄，也令藍營內部籠罩在焦慮氛圍中。

韓：民調有很多狀態 都尊重

針對民調持續滑落，甚至落後蔡英文總統，韓國瑜昨表示，民調它是一時高、一時低，藍軍不能整合、藍軍支持者憂慮，或者開始對民調表態等，都有可能；而民調有很多狀態，例如在總統專機走私菸議題時，去調查蔡英文民調肯定暴跌，強調一時一刻有很多不一樣的時間（結果），他予以尊重。

韓國瑜強調，他先做好份內工作，週末時候盡可能到各縣市去報告國政，他覺得市政與國政要先兼顧好，把份內工作做好，未來民調變化，他還是尊重。

國民黨立委指出，韓國瑜應重整步伐，不要跟著外界的批評走，目前首要問題還是要具體整合鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平。

不具名的立委指出，目前外界的民調顯示，國民黨支持度高於民進黨，讓人擔憂的是，韓國瑜的支持度逐漸低於國民黨支持度，蔡英文支持度卻遠高於民進黨支持度，由此可分析出藍營已經實質分裂，原因出在郭粉、朱粉、王粉跑光了。

這位立委說，參選總統被檢驗很正常，韓國瑜遲早要面對，因此對選情傷害不大，重要問題還是郭台銘可能脫黨參選，「吳郭會」可能是個契機，請韓國瑜、黨主席吳敦義展現誠意，讓郭台銘回頭。

面對「換柱2.0」、「換瑜說」等傳言，黨中央上週宣示，韓國瑜是國民黨唯一的總統參選人，全黨未來會堅定支持韓。立委林奕華也說，國民黨不會再發生換柱2.0，當時的問題在於兩岸主張，和現在狀況不同，分裂才是首要解決的問題；郭台銘若參選，一定會吃到藍的選票，若吳敦義能和郭見面，應該了解一下他真正在意的是什麼，才是誠意的展現。

藍委盼重整步伐 勿跟著批評走

另一位不願具名立委說，選總統被翻出祖宗十八代很自然，韓國瑜的狀況自己最清楚，應該先讓團隊了解、準備好攻防戰，並擬好議題，不要隨著別人的批評走，尤其不實的消息也應有效澄清，否則選民很可能會受影響。

國民黨立委陳宜民說，王金平已被邊緣化，高雄市黨部有委員曾當眾對王的秘書嗆聲，要求說明到底會不會參選，希望王金平及早回頭支持韓國瑜。

此外，前高雄縣長楊秋興日前指控韓國瑜有小三、酗酒都是「現在進行式」，遭國民黨高雄市黨部決議開除黨籍，國民黨中央考紀會十九日開會一致決議通過提報今日中常會，預料將順利通過。

前新北市長朱立倫訪美期間，談到國民黨總統提名人韓國瑜必須爭取中間選民支持，否則只能永遠在同溫層裡取暖。新北市長侯友宜昨天表示，朱的看法提供另外一個思維，他個人對此事不了解，把市政工作做好比較重要。

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