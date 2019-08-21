韓國瑜自爆座車被裝追蹤器

2019-08-21

〔記者王榮祥、黃良傑、洪臣宏、黃佳琳、陳文嬋、蘇永耀、楊淳卉／綜合報導〕國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜昨爆料，指這段時間「國家機器動得非常厲害」，自己的車子可能被裝追蹤器，感覺民進黨以國家機器監控他；警方基於維安考量主動了解，韓卻回覆不提告。

總統府：沒證據不應濫行指控

總統府昨回應，政府相關部門不會有任何違法監控特定人士的作為，任何政治人物也不應該沒有證據濫行指控。蔡英文總統競選辦公室則說，韓市長不要只是想轉移公文門事件焦點，愈扯愈亂。

韓國瑜昨受訪指出，這段時間感覺國家機器動得非常厲害，自己的車子都可能被裝追蹤器。他知道說了可能引發軒然大波，又被說成自導自演等，但他相信自己的訊息非常準確，只是不太想講，到了保養廠就知道。他說，民進黨每次都講三件事，司法獨立、新聞自由、黨政要分開，但搖身變成執政黨後，卻以國家機器監控他，台灣追求民主自由，不是要追求這種恐怖的感覺。

警方主動了解 韓回覆不提告

對於韓的指控，檢警相當驚訝，主動聯絡市長室後，被告知「等候指示」，市府最後回覆「市長不提告」。市府新聞局指出，追蹤器細節，市府尚無法證實，如有明確事證才會提告，目前市長僅表示接獲提醒、會清查並防範。

對此，邱俊憲、高閔琳、簡煥宗等民進黨高雄市議員昨要求韓拿出證據，邱更上網替韓報案。議員們表示，難不成韓的隨扈是塑膠做的嗎？質疑韓黔驢技窮，只是無端的選舉操作。

法界人士指此案涉及兩層面，若查出偷裝追蹤器就涉及刑法「妨害秘密罪」，屬於告訴乃論；另一層面為刑法的「未指定犯人誣告罪」，但因韓未提告，均難成案。

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