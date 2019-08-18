見郭董要談什麼 吳敦義：希望團結

2019-08-18

〔記者劉婉君、王捷、黃佳琳／綜合報導〕二○二○年總統大選，國民黨亟須整合，國民黨主席吳敦義將與鴻海創辦人郭台銘見面，對於「吳郭會」要談什麼，吳敦義昨說，「希望團結」，至於會面時間還在聯繫中，「郭台銘非常忙碌，我的工作也不是很清閒。」

會面時間還在喬 「郭很忙，我也不閒」

吳敦義昨參觀台南南化水庫，再到南化金光山厚德紫竹寺參拜。對於「吳郭會」，吳敦義回應說，目標當然是要促成團結，至於到底能不能達成？現在還不能確定，他已請國民黨副主席郝龍斌至少問候兩次，也透過幾個共同的朋友溝通，但他總是抱著這個希望。

吳表示，郭台銘是非常重要的企業家，非常忙碌，他自己的工作也不是很清閒，兩人會面「總要約一個比較適當的時間」。

會擔心郭台銘與高雄市長韓國瑜間有心結？吳敦義說，雙方沒有什麼恩怨，都是希望為國家做事，當初黨內初選依中常會決議採全民調方式進行，雖然有些人覺得還不夠圓滿，但當時的決定就是這樣。

另外，前立法院長王金平也表明參選到底，吳敦義指出，團結是唯一的期待，如果不夠團結，當然會擔心，也會繼續努力溝通。

韓國瑜昨北上參加國政顧問團記者會，吳敦義則南下，對於兩人會不會再見面，吳敦義秀出自己的行程表說，早上七點就出門，一整天有很多活動，「我的行程也很飽」。他並表示，與韓國瑜在八八水災十週年活動時即曾見面，當時韓就坐在他旁邊，兩人講了很多。

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