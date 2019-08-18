潘恒旭嗆「背骨仔」 楊秋興：不知所云

2019-08-18

〔記者王榮祥、王秀亭／綜合報導〕高市觀光局長潘恒旭昨透過臉書發文，酸前高雄縣長楊秋興背骨仔，還加碼爆料楊秋興離開國民黨後，可能爭取某新政黨不分區立委；楊秋興對此表示，不知所云、不值得回應。

酸楊棄藍 爭新政黨不分區立委

楊秋興日前批判高雄市長韓國瑜，後來又稱潘恒旭收兩千萬元是已爆彈，引發潘恒旭強烈反彈，透過臉書接連發文回嗆楊秋興。

潘恒旭昨又發文指出，從政莫當楊秋興，一世背骨又噁心，直言網路谷歌搜尋楊秋興，第一個跳出「背骨仔」三個字在眼前。因為跟楊前縣長交過手，他必須說，「背骨仔」三個字形容楊，剛好而已。

潘恒旭強調，自己跟楊秋興根本沒見過面，只通過兩次電話、兩次簡訊，楊秋興就可以指控他是紅衛兵、潑髒水說旭創意（潘恒旭先前服務公司）洗錢，這樣口不擇言、充滿恨意、胡亂射箭、意圖未遂就翻臉如翻書，抓狂亂咬的政客言行，令人感到噁心想吐。

潘恒旭加碼爆料，據傳楊前縣長離開國民黨後，正爭取進入某新政黨不分區立委名單。他建議楊秋興其實不用這麼麻煩，就自創「背骨黨」自任黨主席，可以千秋萬世，直到永遠！

對於潘恒旭的辛辣批判與爆料，楊秋興向媒體指出，根本不知所云、也不值得回應。楊並隔空對潘恒旭喊話，請他趕緊釐清兩千萬的爭議，因為那是有刑事責任的問題。

被韓告誹謗 賴坤成：所講皆事實

此外，遭國民黨總統參選人韓國瑜競選總部點名提告誹謗的前民進黨立委賴坤成，昨回應說，他講韓國瑜在北農期間，違法編列獎金、浮報水果禮盒、招待親友出國旅遊、喝酒、打麻將的事，哪一件不是事實，都有憑有據，實在不知道韓的競選總部要告什麼，難道是告「洩密」，一切等他告了再說。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法