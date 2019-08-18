新聞分析》準備延長賽

2019-08-18

記者鄒景雯／特稿

「桃園三結義」沒了，怎麼觸礁的？當事人心知肚明，旁觀的大家多少也瞧見了蛛絲馬跡，當然是柯營操作過度；更具體的說，雙方私下商量軍國大事，幾個小時後就會被公布，密謀成了陽謀，而且事前毫無預警，很能令人理解，換做誰難免都會感到錯愕。

「郭王柯」大現身破局，不表示這齣戲會就此停擺，基於共同的需要，這三人肯定要繼續粉墨登場下去，只是每個人揣在懷裡的腳本，會更加虛與委蛇，變幻莫測罷了。

俗話說，演戲的是瘋子，但是在這個時代，看戲的可不能成了傻子，有辦法的，得要能到後台去驗明正身、一觀究竟才對。

先從比較簡單的王金平講起，這位老先生意志表達的很明確，儘管目前參與三人整合，首要心願仍舊是要選總統，如果成不了正位，他則退而求其次，承諾支持郭台銘，基於先要追求頭一目標，他的掀牌時間勢必被壓縮到九月十七日向中選會申請為總統選舉被連署人的最後期限，如果未來沒有巨大變化出現，王極有可能啟動連署。

郭台銘就不一樣了，同樣想選總統，但是顧慮顯然很多，一要能選贏，二要處理好與國民黨的關係，在強大的現實與人情壓力下，想要解前述兩個套，就必得把掀牌的時點往後延，合理推估，郭董會在十一月廿二日向中選會登記為總統提名人的截止日前，持續保持社會能量，說白了，就是密切等待重演二次換柱，來取得正當性。這個機率低嗎？郭陣營的觀察並不悲觀，不少人已經在政治下注：韓國瑜能不能選到最後？

最後就是自以為是導演的柯文哲。積極勸進郭董於九一七攤牌的他，目前業已察覺遇到了困難，面對媒體問他如果郭董不上、是否自己披掛上陣？一度戲稱：這樣很累，讓他很頭痛。其實，如果不掉入他的語言魔障，這事情不難釐清，若柯有「決心」，九一七就要見真章，此外別無他路，但是柯必須把國民黨最後未必是韓國瑜的「郭氏變數」估計在內，更要把美國與中國都不祝福他的辛苦，視作最大風險。因此，預料這個「決心」並不容易下。

分析至此，選民大眾若有智慧與定力，即可不必隨著政治人物的要與不要團團轉，這次的總統競賽有極大的機率會進入延長賽，不是一下就可一翻兩瞪眼的，既然如此，我們不妨要求他們先拿出本事來，說清楚為什麼要選總統，如何讓明天比今天更好？唯有確立這些基本前提，選民才不會成為被耍的猴子！

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