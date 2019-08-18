「郭柯王」傳破局 王金平：不會放棄合作

2019-08-18

〔記者王捷、張慧雯、蔡亞樺／綜合報導〕「郭柯王」十八日桃園會面確定無法成局，前立法院長王金平昨受訪時表示，他十八日要參加台中一家寺院動土，因行程太趕，他不會去桃園；鴻海創辦人郭台銘辦公室也表示：「桃園法會行程，郭台銘因有既定行程安排，已確定不克出席。」

郭董也確定不出席桃園法會

王金平昨應邀到交通大學台南歸仁校區演講，受訪時表達自己十八日不會去桃園，但他也強調，「不要以為這樣子就是三人好像有不愉快的一個安排，事實上不會啦！」

對於「郭柯王」合作是否破局？王金平也趕忙說，「沒有，沒有」。王金平表示，應該不會放棄合作啦！大家很自然地看情勢怎麼變化，因為都是共同要為中華民國的生存發展來努力的目標，所以大家不會放棄，三個不同領域的人要來謀合，當然不是一切都那麼順心，但是只要大家有心，融合的事情應該會逐步地達成。

對於「郭柯王」三人合作，台北市長柯文哲昨早參加新北投車站雙特展活動前受訪指出，在目前狀態下，怎麼走對台灣會比較好，如果是用這種邏輯思維，大家都坐下來談，怎麼做對台灣整體利益、人民最大福祉是最好的就去做，很多爭議摩擦就可以少掉。

柯並以長江為喻說，長江有時向北流、有時向南流，但終究向東流，意思就是要思考現階段台灣社會需要什麼，要做的事情是不是符合台灣人民的需要，如果不是，「你怎麼湊也湊不起來」，重點是台灣走到這裡，有沒有需要什麼樣社會變化或政治上新的局面，這才是要回答的問題。

對於柯文哲說自己找他當副手，王金平在演講時則拿出「神秘第三人」的書信，表示當天「第三人」有紀錄，他沒有跟柯文哲講副總統一事。至於第三人是誰？王金平說，必須保密，但第三人可以作證。

對於柯文哲將自己比喻是「狐狸」，王金平受訪時先說，「我說我是人」，並且表示，不會為小事生氣，有什麼好生氣？柯講的一定對嗎？他又不是神。大家一笑置之。

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