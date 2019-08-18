韓國瑜國政顧問團 被質疑老藍男

2019-08-18

〔記者施曉光、黃欣柏／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團昨成軍，韓國瑜指出，第一波的百人名單都是各領域最菁英的份子，而且經總召集人前行政院長張善政聯繫後，很多人都擔心台灣的未來，「不聯絡不知道，一聯絡嚇一跳」，大家憂心忡忡，這只是第一波名單，還有另外一百人由於職務在身，目前不便掛名。

公布首波百人名單 張善政任總召

韓國瑜表示，他參選的目的就八個字，「台灣安全，人民有錢」，但回首過去三年半時間，蔡英文總統執政卻是一樣八個字，「台灣危險，人民貧窮」，而且情況愈來愈讓人擔心。韓說，拜託大家不要再淪為口水戰，應該回到公共政策面，各參選人與團隊應該真正扎實的探討、辯論政策。

韓說，傳統的大型選舉都會出白皮書，但往往出了白皮書後，真正行動卻老是缺了一點，未來韓陣營除了要出政策白皮書，還要提出如何化為行動，這才是他成立國政顧問團的目的。

面對媒體詢問這份名單是否等於未來的影子內閣，甚至是搭檔副手的人選，韓回應，如果以封官授爵的角度來看，是把這個顧問團看得太過狹隘，他絕對不談未來的職位問題。

對於外傳考慮副手人選是前台積電董事長張忠謀，韓國瑜說，他沒有與張忠謀接觸，「外界傳聞完全不確實」。

韓國瑜成立百人國政顧問團，由張善政擔任總召，前行政院副院長杜紫軍、前內政部長李鴻源及前政務委員蔡玉玲擔任副總召。張說，兩週內將率先提出能源政策，並於今年十月起固定每週發表兩到三項政見。

張：顧問團老、中、青三代都有

對於外界質疑顧問團成員都是過去馬政府時期的「老藍男」，張善政強調，顧問團老、中、青三代都有，這是要經驗傳承、提攜後進，他也希望大家別把這些人看成「馬政府」人馬，而是要看成「張內閣」人馬，他擔任行政院長最後三個多月的民調還不錯，絕大部分就是這些人的功勞。

顧問團成員還包括前國安會秘書長蘇起、副秘書長何思因、前陸委會副主委趙建民、前司法院副院長蘇永欽、前法務部長羅瑩雪、中山大學教授廖達琪、前內政部長陳威仁、前空軍官校校長田在勱、立委曾銘宗、前農委會主委陳保基、前教育部長吳清基等人。

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