週刊報導 郭柯已會 柯：三分真 七分假

2019-08-08

〔記者沈佩瑤、陳柔蓁／台北報導〕鴻海集團創辦人郭台銘和台北市長柯文哲結盟拚二○二○年總統及立委大選的傳聞不斷，昨有週刊報導郭、柯已於八月一日密會，還決定不分區立委卅四席名額，各提一半；不過，柯文哲昨受訪時，反指該報導「三分真，七分假」、「這記者可以轉行去寫政治科幻小說」。

郭幕僚：像政治小說

郭的幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤則說，郭柯雙方互動僅止於通電話，依她觀察郭對這報導的反應，絕大部分不是真實的；「因像一篇政治小說、劇本。」

週刊報導，柯、郭八月一日會面時，柯主動拿出內部民調給郭參考，郭則說「要（民調）領先韓國瑜五％以上，才下決定（選總統）」，雙方還決定卅四席不分區立委，各提一半；當天與會人士還有市府顧問蔡壁如、郭的兒子郭守正及劉宥彤。

柯文哲昨主持士林區里長座談會前受訪時笑說，剛剛在車上看週刊報導，連他讀起來都覺得津津有味，寫得活靈活現，典型「三分真，七分假」，把空白的部分補成這樣子，有夠厲害。

媒體詢問「三分真」是代表郭、柯有會面？柯文哲面露神秘微笑說「不告訴你」、「這裡面內容寫得實在是…，記者可以轉行去寫政治科幻小說」。

柯：活靈活現 讀得津津有味

被週刊點名也在郭柯會現場的劉宥彤說，每天都有很多政治劇本出現，都快能編成「一千零一夜」了。她拿一些媒體傳言問郭台銘，郭只回「那都是枝微末節」，「希望外界把政治焦點放在藍綠陣營」。

劉宥彤認為，以常識判斷，兩人不會一見面就談那麼多。對於柯文哲說這報導有「三分真」，劉宥彤表示，不知道哪部分為真，如果真的有要選，那要做很多準備，但幕僚昨與郭台銘見面，郭僅交辦永齡農場的防颱措施有沒有做好，關心農友現況。

被問到郭台銘是否會支持國民黨總統候選人？還是有其他希望？劉宥彤表示，她沒有就這件事特別詢問郭台銘。

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