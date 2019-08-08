吳憂聯繫不上郭？ 王：現在是不是有點慢

2019-08-08

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨已提名高雄市長韓國瑜參選二○二○年總統，外傳國民黨和在黨內初選失利的鴻海創辦人郭台銘「斷線」，郭卻和前立法院長王金平、台灣民眾黨主席柯文哲互動連連；上週與郭台銘密會二小時的王金平昨天被問到「國民黨都找不到郭，連黨主席吳敦義都很擔心」，王笑說，現在才擔心是不是有點慢？

王金平受訪時，被問到是否會當解決國民黨分裂的中間人？王金平說，未來順著因緣走。媒體詢問王，郭台銘會出來選嗎？國民黨分裂這局有救嗎？換柱會再上演嗎？王金平一概回應「我不清楚」。

被問到會不會加入「台灣民眾黨」，王表示，目前沒有打算；被追問「之後呢？」王回應，誰也不知道，「我難以回答這個問題。」

王金平表示，他跟柯文哲每次見面都聊得很愉快，且是很真心在談話。被問「跟誰聊得不愉快？」王金平說，跟每個人都聊得很愉快，也隨時有機會第二次「郭王會」。記者追問「跟韓國瑜也能隨時見面？」王表示，前國民黨主席連戰邀他與韓再談，但他告訴連「目前沒這個需要，以後再說」。

至於是否會代表他黨參選嗎？王金平表示，上天自然會安排一條路給他走。

王金平昨在立法院召開「全球氣候變遷調適方案與智慧防災治水計畫公聽會」，邀集前內政部長李鴻源及六都代表，有別於其他五都僅派局處首長，台北市派出副市長鄧家基出席，給足王面子。王金平表示，他已擬定國政願景白皮書，之後將持續舉辦不同議題的公聽會。

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