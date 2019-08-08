避答換柱 韓：以市政為主

2019-08-08

〔記者葛祐豪／高雄報導〕外傳高雄市長韓國瑜與鴻海集團創辦人郭台銘原可能在今晚的莫拉克風災十週年感恩晚會上碰面，但被「利奇馬」颱風攪局？高市府昨強調，該活動不是市府舉辦的活動，是永齡基金會的另一個活動，「對方只有口頭邀請，市府沒有收到正式邀請函。」

韓國瑜昨天下午參加高市府的中元普度活動，被問到郭韓會可能因颱風而取消？他回答「目前沒有這樣的計畫」。媒體又問「是否擔心換柱重演」等選總統議題，韓國瑜一律不回答，僅拋下一句「以市政為主」。

郭取消八八紀念活動 韓郭會不成

對於郭韓的聯繫狀況？高市新聞局長王淺秋表示，到昨天為止，市長非常有誠意的等待，打了電話也留了語音訊息，「有機會當然希望碰面，目前就等郭董如果覺得時機成熟，雙方都可以的時間。」

今年是莫拉克風災十週年，高市府今將在杉林大愛園區舉辦「擁抱大愛莫拉克十週年系列活動」，郭台銘的永齡基金會原本也預計在杉林永齡農場舉辦紀念活動，傳出郭台銘有可能在永齡農場與韓國瑜碰面。但受「利奇馬」颱風影響，郭台銘辦公室前晚通知，考量颱風因素，取消八八紀念活動。

王淺秋昨表示，市府原本就有舉辦莫拉克風災的活動，包括今天下午消防局的活動，晚上有民政局與區里的紀念晚會。至於活動邀請來賓，「市長有確定出席，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前行政院長劉兆玄都會出席」。

王淺秋說，郭台銘原本預計出席的是永齡基金會的活動，不是市府的活動，「市府目前沒有收到這個邀請」。但下午經查證後，王淺秋改口說「只有口頭邀請，市府沒有收到正式邀請函」。

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