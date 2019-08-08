童仲彥李婉鈺投靠？ 柯：哇！這困難了

2019-08-08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲成立台灣民眾黨，宣示進軍國會，不分區立委將一次提滿三十四席，成為「柯文哲意志在立法院」，各界關注其提名名單，並質疑可能淪為藍綠失意政客的「資源回收黨」，對此，民眾黨發言人陳思宇昨受訪表示，「我也覺得應該做好資源分類」。將秉持「民意、專業、價值」原則，提名「民代、政治人物、媒體人、社運人士、專業人士或企業代表」五種類型的人選，具體細節仍在討論。

民眾黨提名 瞄準五種類型

柯文哲昨主持里長座談會前，媒體問他設定幾席立委目標？柯坦言，前天才在說要開始找人（立委人選），但要等內政部的核定下來，才能正式上網招收黨員，包括設立募款帳戶，還有一個月時間可以討論。

至於民眾黨區域立委的條件？柯回應說，就像之前有人在問市長接任人選的條件，「要先選得上啊」，總是要評估過這人是有能力當選，或是有能力影響選舉結果。媒體問柯，若是前台北市議員童仲彥、前新北市議員李婉鈺「帶槍投靠」行不行？柯呵呵笑說，「哇！我看這困難了」，還是用科學數據，如果連前面兩個條件都不符合，後面都不用討論了。

柯文哲直言，自己的人氣要轉移到其他人身上，推區域立委「真的比較難」，若是不分區立委的話，就要很清楚「這就是柯文哲的意志在立法院」，而且要找專業人士，對中央政府的資訊重做整理，「立法院不應該是利益的糾結場所」，應當建立一種專業文化，這樣就可以轉移了。柯陣營幕僚事後補充解釋，柯的意思是能有效轉移所謂的「柯文哲光環」。

外界評估認為，不少藍綠失意政客都有意投靠民眾黨，昨天傍晚也傳出，為了避免「資收黨」的稱號，民眾黨有意設立考紀委員會篩選入黨人員，過去曾出事、形象不佳的人，恐怕無法入黨。

擬設考紀會 避免淪資收黨

對此，陳思宇說，等到內政部核准民眾黨成立後，才能透過Ｅ化方式招收黨員，先前印製二千份入黨意向書，創黨大會當天現場已發放一空；黨章明確規定，黨員入黨的申請審查，是屬於中央評議委員的職責，目前沒有討論設置考紀委員會。

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