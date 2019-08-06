第二波立委徵召提名 民進黨明拍板

2019-08-06

北市將推高嘉瑜、許淑華、吳怡農

〔記者楊淳卉、陳建志／綜合報導〕民進黨中執會明天擬進行第二波立委徵召提名，包括台北市第四選區提名北市議員高嘉瑜、台北市第七選區提名北市議員許淑華，台北市第八選區提名政壇新人、中研院學者吳乃德兒子吳怡農參選。此外，桃園市第六選區不提名，繼續與無黨籍立委趙正宇合作。

中執會週三提名名單，還待民進黨提名策略小組今上午開會盤點後確認，中執會明也將通過，在時力前立委林昶佐所屬台北市第五選區、時力立委洪慈庸所屬台中市第三選區不提名。

共推基進黨陳柏惟對戰顏寬恒

民進黨在台中市第二選區也不提名，昨並與台灣基進黨召開記者會，共推基進黨發言人陳柏惟對戰現任國民黨立委顏寬恒，陳並表示自己「願意當台灣的消波塊保護家園」。

顏寬恒昨受訪時感謝陳認同「消波塊保護家園的精神」，相信鄉親會選擇在地服務、深耕、了解地方的人。

台北市方面，民進黨已提名第一選區由現任立委吳思瑤爭取連任，第二選區提名現任立委何志偉。此外，提名策略小組在第六選區鎖定台北市議員簡舒培、第三選區徵詢黨中央發言人李晏榕參選。

至於時力已於台北市第七選區提名立委參選人陳雨凡，民進黨傾向先完成黨內提名許淑華，再與時力討論。

桃五選區勸進鍾肇政媳婦蔣絜安

至於其他縣市立委徵召區，桃園市第五選區，提名策略小組徵詢現任不分區立委、客家文學大老鍾肇政媳婦蔣絜安出戰，並由桃園市長鄭文燦勸進。新竹縣則徵詢前縣議員、民進黨發言人周江杰，及曾代表民進黨參選新竹縣長的鄭朝方參選意願，與後續選區協調。

台中市第五選區，民進黨盼由資深台中市議員曾朝榮對決現任國民黨立委沈智慧，若曾意願不高，民進黨也考量徵召年輕戰將，包括現任台中市議員在內。

南投縣部分，民進黨已提名不分區立委蔡培慧參選第一選區，對決現任國民黨立委馬文君。第二選區則有包括南投縣水里鄉長陳癸佑、民進黨南投縣黨部前執行長曾琮愷爭取，不過民進黨目前正勸進南投縣議員羅美玲投入選戰。

此外，民進黨主席卓榮泰今將與時代力量黨主席邱顯智會面。卓說，會與時代力量好好談，在互相有提名的選區，希望能有化解分散力量的可能性，「現在沒有我們退或誰退的問題」。

至於時力立委黃國昌所屬新北市第十二選區，卓榮泰表示，如果黃要競選連任，民進黨在這區提名的人數會是零。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法