2019-07-28

記者蘇永耀／特稿

國安特勤人員涉入免稅私菸案，事發已經一星期，總統府雖提出兩波懲處，蔡英文總統也公開道歉，但外界仍存在許多疑問，蔡英文對蕭牆之危的處置，還未能阻卻星火燎原之勢。

在事發的第一天，蔡總統立即准辭國安局長及總統府侍衛長，或許給人明快，但外界更感受到此事「很大條」，否則不會一次拔除兩國安首長，實際情況則是依然不明。

總統在第二天召集總統府及國安會兩大秘書長，最具體的指示內容，卻只有在檢討「禮遇濫用」上打轉。至於事發第三天任命邱國正為新任國安局長，則是交付「整頓國安局」任務，這些都是「未來式」，蔡英文顯然還是沒有面對外界關注「私菸案到底怎麼發生？」的「過去式」問題。

蔡總統在第四天首度公開回應此事，除定調為「陋習」，也終於提到要求新任國安局長在一週內提交報告。但對於捲入私菸案的華航，當被問到華航人事是否該進行檢討時，總統卻回應：「華航人事跟這個事件並沒有必然相關的關係。」

對照交通部正施壓華航儘速說明此事之際，總統的說法明顯過早，也過度了。在交通部公開表態不反對華航董事長請辭後，華航才接著開鍘負責總統專機的兩位副總。熟悉內情者透露，華航人事的異動，是在交通部與行政院的共識下所執行的。

總統府昨日宣布第二波的懲處，從前侍衛長中將、副侍衛長少將、到兩位警衛主任少將均記一大過。這看似重懲，但目前除侍衛長調動外，其他仍「官留原職」，從懲處對象看出，已說明私菸案確實與蔡總統身邊的國安特勤人員的集體性作為有關。無論事件調查的公正需要，還是執行總統的勤務安全，都未能看到蔡英文更果斷的決定。

當外界批評總統府稱私菸案為「超買」，其實就是指向蔡總統的「護短」心態。事實上，華航公布的買菸超量數字，從蔡英文總統首度出訪的三百多條，到第七次出訪的萬條，就看出這種一開始牛刀小試，到後面無所忌憚的囂張、特權心態，這不是「陋習」區區兩字可以交代過去。而當蔡英文終於道歉並改口稱為「違法私菸案」，卻已經事發第六天了。

蔡總統廿二日出訪返國即遇私菸醜聞，不僅讓外交努力泡湯，這幾天的公開行程，媒體採訪所圍繞的議題依舊是私菸，原本希望藉由總統出席以提升活動的能見度，焦點全都模糊掉。這「蕭牆之危」未解，蔡總統形同自拆「辣台妹」招牌。

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