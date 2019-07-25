冰協自讓滑冰主辦權／自家人騙很大 政府部門好尷尬

2019-07-25

〔記者蘇永耀、李欣芳、呂伊萱、鍾麗華、林曉雲／綜合報導〕原訂十月三十日在台北小巨蛋舉辦的二○一九年亞洲國際花式滑冰經典賽台北站，國際滑冰總會（ISU）通知取消台灣的主辦權，從行政院、外交部、陸委會到教育部等政府機關，紛紛重砲抨擊這是政治因素干預體育。但昨晚證實原來我方滑冰協會早在五月底就提出可把主辦權讓出，問題是出在自家人，對此轉變，行政院只能尷尬改口：「實情還在了解中」。

政院︰實情還在了解中

台灣今年首次爭取到亞洲國際花式滑冰經典賽主辦權，不過，滑冰協會前晚宣布，國際滑冰總會廿二日晚間臨時通知，取消台灣的主辦權，理由是「國際情勢關係，台灣目前不適合辦理國際滑冰賽事」，改由香港協會接手，比賽地點改到中國東莞市。

滑冰協會說法形同我主辦權益嚴重受損，可能是政治因素干預。消息一出，行政院發言人谷辣斯．尤達卡表示強烈抗議，政院也要求教育部、體育署、外交部協助該協會向國際滑冰總會主張這次的決議不當。

運動賽事的主管機關教育部部長潘文忠也批評，如果是政治因素干預體育，對我國來說非常不公平，體育署和滑冰協會將會儘速提出申復，且表達嚴正抗議。外交部及陸委會則將矛頭指向中國，嚴厲譴責。

昨晚此事急轉直下，滑冰協會的說法遭ISU以新聞稿打臉；行政院發言人谷辣斯被問及時改口說，行政院將進一步了解ISU與滑冰協會兩造的說法，實情還在了解中。

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