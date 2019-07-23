黃國昌指華航高層幫購菸 華航否認

2019-07-23

〔記者謝君臨、蕭玗欣／台北報導〕立委黃國昌昨爆料，涉嫌走私香菸的少校吳宗憲，是由國安局調到總統府侍衛室服勤，吳員透過華航高層在系統後台預訂九千兩百條免稅菸，金額達六百四十五萬元，存放在華航管制的免稅品倉庫中；關務署清查後表示，數量為一九六箱九千八百條。

黃國昌昨召開記者會，指吳員自七月八日起，一連透過華航免稅品系統後台下五筆訂單，每筆都是用同一張信用卡刷卡，其中一張訂單的金額高達兩百九十二萬餘元，訂單中的出發航班編號為一五八八，是總統專機的編號，一五八七是回航代號，ＳＶＤ、ＵＶＦ分別是雅蓋國際機場及聖露西亞機場的縮寫。

黃表示，這批貨一直都在華航免稅區倉庫，絕對不是吳員個人可以完成，是華航高層利用免稅品系統購買後台，幫吳員下單並完成刷卡，再把大量貨物全部藏在華航的免稅區倉庫。

「在免稅系統後台幫忙下單」

黃說，免稅菸紙箱上寫「ＶＶＩＰ」註記，其中數量最多的是七星濃菸，有四四○○條，單價美金廿一元，約台幣六百三十元，台灣市面上一條大概賣一二○○元；國安局副局長胡木源對他說，局裡絕對沒有「要買菸送同仁」的習慣，國安局也沒九千多人，他懷疑對方企圖走私轉售牟利。

黃國昌說，他一週前開始追查此事，十九日透過合法方式進入管制的桃園機場免稅區，確認此事及照片的真實性，質疑「到底是誰放行這批貨？」黃說，除了吳員以外，還有另外兩人買了十多萬元的菸，目前他還在追查兩人身分。

對於黃的指控，華航強調，並無所謂華航高層代由管理、協助預訂菸品等情事，一切依程序辦理，但買受人須符海關相關規定，購買超量者，須自行辦理海關申報。華航發言人劉朝洋表示，目前全案已進入司法調查，華航會全面配合。

劉朝洋指出，總統專機屬包機性質，若有購買菸品需求，華航會從免稅品訂購系統協助訂購，並放在空廚保稅倉庫內，在出關前將菸品拿給訂購人，但超量者須自行辦理海關申報。劉說，華航曾執行多次專機任務，無法確定過去是否每次專機都有人購買菸品，但這次購買菸品的確較大量。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法