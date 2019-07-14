朱批郭韓：奶媽大政府政見

2019-07-14

〔記者何玉華、陳昀／綜合報導〕國民黨總統初選電話民調最後衝刺，前新北市長朱立倫昨回到新北市參加造勢活動，他細數「新北執政經驗」，強調自己才是最合適的總統人選，政府不是砸錢才能做事，參選人不要動不動就說「國家養」或政府付錢，用政府的錢就是花大家的納稅錢，台灣還沒有成為社會主義福利國家的條件。

不要動不動就要國家養

朱立倫昨到新北市板橋區黃石市場參加「為朱隊長加油」造勢活動，現場有一千多名支持者，多位黨籍民代也到場相挺，氣氛熱烈，「凍蒜」聲不斷。

對於前鴻海董事長郭台銘提出「○到六歲國家養」政見，高雄市長韓國瑜也喊出「滿六十五歲由國家養」，朱立倫呼籲民眾拒絕「奶媽大政府的誘惑」，表示有錢的人要自己養孩子，政府的社福資源要留做托育中心，這樣才公平。

朱立倫表示，「奶媽大政府」是指社會主義福利國家，台灣目前沒有這個條件，大家不要動不動就要國家養、政府付錢，應該鼓勵民間的力量、結合民間資源來挹注社會福利，公私協力一起來幫忙弱勢，他在新北市主政時推動的長者免費配戴老花眼鏡、老人共餐等，都沒有花到政府的錢，相關經費來自社會各界的善款，他主張「小政府、大國民」，政府要提升效率、結合社會資源、低度管制。

朱立倫昨晚也鎖定台北鬧區的臨江街夜市，在不分區立委林奕華陪同下掃街，兒子朱宣宇也出動當麥克風手，聲嘶力竭幫父親招攬群眾，民眾反應熱烈，朱也來者不拒，握手、簽名、合照通通悉聽尊便。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法