郭首鬆口：不排除任何選項

2019-07-14

〔記者顏宏駿、張聰秋、張慧雯／綜合報導〕國民黨總統初選民調將於明天揭曉結果，參選人郭台銘昨天連續在台北、彰化兩地衝刺選情，爭取民眾支持，但對於是否脫黨參選？郭首度鬆口表示，只要中華民國能贏，他不排除任何選項。

北彰拜票 「我還是有希望的」

郭台銘昨天下午到彰化走透透，參觀鹿港鎮的玻璃媽祖廟，並成立彰化縣台銘之友會。郭受訪時指出，二○二○年總統選舉是選懂經濟、拚經濟、國際化的總統，任何的選項，他都會列入，只要中華民國贏，二○二○組成勝利者聯盟，讓中華民國帶世界發光。

對於媒體詢問是否脫黨參選？郭台銘說，禮拜一下午再看看。話剛說出口，他也笑著反問記者「你怎麼知道我會輸？我現在還在拚，我還是有希望」。

郭台銘強調，到現在他還在衝民調，如果排除民進黨的影響，他的支持度就不會失真，「我現在還在拚，我還是有希望的」。

郭台銘也說，彰化縣是他衝民調的最後一站，也是格外重要的一站，因為前彰化縣長卓伯源分析，得天下者要先得彰化，多年前他曾要投資彰化，後來因為手續問題未能成功，若他能代表國民黨出線，贏得最後選舉，他一定全力拚經濟。

郭台銘昨天上午也於台北市掃街拜票，從忠孝東路、松仁路口展開「跟著郭懂遊街去」活動，並與台北市議會議長陳錦祥一起上「戰車」遊街，繞行松仁路、四維路、通化街、延吉街等地。他表示，最後兩天是接電話比賽，希望民眾晚上回家等電話，在衝刺階段支持郭台銘，把民調贏回來。

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