民調揭曉 另一個風暴開端

2019-07-14

記者施曉光／特稿

國民黨週一將公布總統初選民調結果，黨主席吳敦義原希望藉由五位參選人共同出席民調結果記者會，壓制預料可能出現的分裂，展現團結，但郭台銘和朱立倫確定不參加，韓國瑜動向不定，難堪的不只是吳敦義一人，許多藍軍基層更是情何以堪，擔憂初選結束不是團結的起步，而是分裂的開始。

因為難挨外界抨擊爽約參加二○一九年多納魯凱黑米祭，韓國瑜最後是否出席民調公布記者會，原委尚且令人理解。目前民調並不看好的朱立倫，自行開記者會回應結果，或為避免觸景傷情。宣稱有信心的郭台銘缺席，則是令人捉摸不定。

從未簽繳競選公約給黨中央的郭台銘，昨日面對媒體詢問是否脫黨參選，只說再拚兩天還有希望，並且首度鬆口「任何選項都列入」，很難不教藍營基層擔憂，先前郭台銘指控綠營有「養套殺」策略，支持黨內初選特定對象的說法，只是日後一旦「翻桌」脫黨的伏筆。

至於另一位早已放棄進入初選賽局，仍然繼續選舉活動的王金平，雖然多次受訪否認脫黨，卻又說參選到底，還到處成立王金平之友會，聲稱整合各方資源，為大選努力，最近又刻意與郭、韓、朱互動，完全讓外界看不出章法。

王金平昨被問到郭台銘有意脫黨參選，「郭王配」的可能性時，只說民調結果出爐後才能評估與決定下一步該怎麼走，如此這般不尋常的舉動，都讓黨內一頭霧水，難道真在等待「換柱2.0」的發生？

在吳敦義主導下，國民黨數度改變總統初選辦法，明天民調公布後若出現風暴，或許也不令人意外。

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