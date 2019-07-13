《嘉市》黨務、市政不分？黃敏惠陪朱立倫拚初選

2019-07-13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國民黨總統初選參選人朱立倫，昨先後出席嘉義市政府舉辦的「科學168」教育博覽會、經濟部補助設置的嘉義市樂活體感運動中心開幕儀式，同黨籍嘉義市長黃敏惠陪著朱參訪，朱還致詞「未來如有機會為台灣、全國服務，一定承諾嘉市蓋第二座國民運動中心」，拚選舉意味濃，涉混淆黨務與市政的分際，違反行政中立，對此，黃敏惠受訪卻說，朱聯絡要來時，她的行程已排滿，朱是老朋友、老同事，來者是客，一起參與，「不是我陪他，而是他陪我。」

「是他陪我」 黃避談幫朱助選

媒體提問黃敏惠，指近日適逢國民黨總統初選民調期間，是否在幫朱立倫助選？她回應，沒想那麼多，純粹是談教育、關心民眾；朱立倫說，雖然已沒擔任市長，但還是會關心地方事務、了解地方建設。

朱承諾蓋第二座國民運動中心

嘉市「科學168」開幕儀式，黃敏惠攜手朱立倫啟動，朱受訪說，他跟黃敏惠都很重視教育，尤其科學教育，動手做的部分能將手作工藝精神找回來，他當新北市長時，有興建國民運動中心經驗，這次到嘉市分享過去興建、營運的經驗。

媒體追問朱立倫，國民黨總統初選民調進入尾聲，對選情是否有信心？朱稱，昨到週日還有三天民調時間，會繼續尋求鄉親的支持跟認同；針對前總統馬英九涉嫌洩密案，昨經高等法院判決無罪定讞，朱表示「恭喜馬英九，還他清白了」，相信司法是保護善良的人；至於高雄市長韓國瑜妻子李佳芬擁有違建農舍，朱認為他們要勇於面對、依法處理。

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