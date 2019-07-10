2019-07-10

記者鄒景雯／特稿

別以為這是開玩笑，以當前的政治氛圍來說，不管國民黨的初選鹿死誰手，未來大選要出現四角競爭的可能性，事實上仍然非常濃厚；三腳督可成平面，是二維空間，若有四角則是立體，成了三維空間，相互較勁起來，可就更加變化多端了。

構成所謂的四角，其實是民進黨已經提名的蔡英文，在場外蓄勢待發的柯文哲，另外兩位，當然就是國民黨的韓國瑜以及郭台銘了。怎麼說國民黨在十五日公布初選民調後，狀元和榜眼不會定於一尊，依舊有很高的機率將會落霞與孤鶩齊飛呢？這主要牽涉到國民黨的結構性問題，不只國民黨上下身歷其中，境外勢力也瞪大了眼睛在看這過往少見的局面，幾股力量推移之下，最終極有可能形成這樣的結果。

國民黨初選打到今天，韓國瑜與郭台銘的票源重疊性不高，應該已經是個定論，韓國瑜所號召的是國民黨的基層草根支持者，郭台銘能動員的則是「馬金體制」八年執政時期的固有權力系統，後者的企業家背景，還可以拉到一些中間與淺綠的票，兩人在光譜與階級上，分別錯落。由於代表性不同，參選的目標當然兩樣，彼此無法替代，甚至存在矛盾衝突。在這種情況下，一時的民調高低並無法解決兩個群體各自的利益問題，於是繼續戰到大選登記日，就成了最簡單的選擇途徑。

國民黨人角逐大位，很少不瞧一下對岸眼色的，看了之後理會多少，是另外一回事，相信韓郭兩人也不例外。這次在初選階段，北京相對高度謹慎，去年底，他們是以高雄市為練兵場，全面「學習」了如何介入民主選舉的方法，而且成效「斐然」。這次則顯有差異，以中共的傳聲筒中央電視台為例，去年以長時段節目介紹韓國瑜為台灣第一人，近日卻針對綠營灌票給韓國瑜的傳言展開抨擊，動向十分的曖昧。中國的必然插手，也使得國民黨的初選機制，恐怕是僅供參考而已。

政治人物多半是政治精算師，自己不在行，身邊也一定有懂得撥算盤的。如果要問韓國瑜和郭台銘在這個問題上的計算如何，恐怕韓國瑜會比較淡然於郭台銘的繼續參選，若在四角習題下，「韓粉」的凝聚力將變得更具有意義，這個態度也會讓郭的徐圖以進，罪惡感較低；反之若是郭在初選出線，以他的競選定位、政見取向，面對「非韓不投」的紅潮，比較無法招架。

韓、郭又怎麼看待柯文哲呢？其實與柯文哲幕僚的計算差不多。韓國瑜同意韓出，柯文哲就會邊緣化，柯出馬，只會拉到蔡英文的票，因此樂觀其成。而郭台銘，則希望匯集一切「非韓」的力量，可惜他從網路聲量中發現民進黨比較青睞以韓為對手，因此已經立即改打叫急牌。

最後是，韓選，郭選，韓郭都選，哪一種對蔡英文比較有利？相信民進黨軍師們早就在紛紛掐指，不過，外部影響既不操之在我，也充滿著變數，關鍵仍在於其內部與支持群是否整合與擴大，有待努力的空間不小。

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