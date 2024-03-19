昔跨海挺318學運 沈伯洋曝十年前遇「詭事」：毛骨悚然！

沈伯洋分享太陽花學運當年自己在美國遇到的「詭事」，引發網友熱議。（資料照）

2024/03/19 20:25

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕昨天（18日）是2014年3月18日爆發太陽花學運10週年，民進黨立委沈伯洋也特別發文回顧，表示自己當年人在美國讀書，只能用自己力所能及的方式去幫助這場在台灣這塊土地發生的社會運動，同時他也分享當時發生在自己身上的「詭事」，讓人聽了毛骨悚然，引發上萬名網友熱議。

沈伯洋在318事件10週年這天深夜透過臉書發文，「大家都在回憶318，我對318後來的發展一直都很難過，但寫一個小故事好了。318其實我不在台灣，但一直都有人以為我在台灣，當時在美國唸書，同時跟認識的警察連線問狀況，總之是一個混亂的狀態。由於大家對於服貿未必理解，因此我寫了一份反服貿懶人包，應該不少人看過，後來我找了台灣印刷場，在外面印製發給參與者。」

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他接著說：「過了幾個小時，有人說希望要有Q&A，那時候美國半夜，我就上二樓書房，跟我家人說我去寫一下Q&A給在場的人使用。沒有想到寫到一半，網路突然沒了，跟警察的聯絡也斷了，以前沒有發生過這種狀況，所以我試了好幾個方法，發現應該是根本沒連線了，所以就咬著手電筒出去看網路線......把很像水溝蓋的東西打開之後，結果赫然發現網路線整個垂在那邊，看起來就是物理上直接被鬆掉了。而且，其他戶的網路線都好好的，就只有我的這樣。」

沈伯洋表示，「那是我第一次覺得有點毛骨悚然，因為我同一個時間，也在處理一件中國內部維權的案件，那次就已經害朋友被大使找碴了，所以我真的是深夜楞在當下，然後才拔腿衝進屋內。當然，之後也沒什麼事，就繼續跟朋友做網站，請人幫忙把運動過程翻譯各國文字。只是回到台灣之後，事情就越來越多，威脅也越來越多，就見怪不怪了，況且，很多事可能就是巧合或意外。」

沈伯洋的貼文曝光後吸引上萬名網友點讚，不少人留言關心，表示擔憂沈伯洋與其家人的安危，對此沈伯洋回應：「感謝大家關心，十年前的事，我偶爾會想起來，但要告訴大家的是，跟東突、西藏、香港比起來，我這種真的沒有什麼，而且常常可能都只是巧合，但他們面臨的才是實實在在的生命威脅。我可能很顧人怨，中國也不知道對我出手幾次了。國民黨不太喜歡我，民眾黨也是。但人一生只求問心無愧。我有想要守護這塊土地的強烈想法，因此我就是要付諸實行。」

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