零到六歲國家養 私人財產墊付？ 朱再開火：郭恐踩期約賄選紅線

2019-07-05

〔記者林良昇、歐素美、張軒哲／綜合報導〕國民黨總統初選進入最後階段，前新北市長朱立倫狂攻鴻海前董事長郭台銘提出的「零到六歲國家養」政見，昨甚至在臉書上評論擬以個人財產墊付，可能不小心踩到「期約賄選」的紅線，火力全開。

朱立倫昨天走訪台中，受訪時也對「零到六歲國家養」說，很多人說這是個民粹的時代，提這麼大的支票就應該趕快贊成或加碼，可是他覺得台灣沒有資格、也沒有能力，也不應該走向社會主義，零至六歲國家養，公不公平？付不付得起？是非常嚴肅的問題。

朱立倫說，他提出來的是比較公平合理的說法，就是有錢人自己養，中所得的幫忙養，低所得才由國家養。朱並強調，所提的意見並非針對郭董，若韓國瑜提，他的意見也一樣。

對於近期屢對郭台銘開砲，朱立倫也透過臉書澄清，過去他領導市政團隊就一直強調「團隊需要異質性」，需要辯論激盪，才能確保決策品質。他質疑郭的政策，提出要「大家養」而不是「國家養」，最終目的不是去看打誰批評誰，而是透過討論去凝聚對於兒少政策的共識。

朱陣營人士則表示，朱立倫只是「數字控」上身對數字敏感，相關財經議題又是朱熟悉的領域，才會顯得非常在意，不至於要專門打郭。但相較於「韓粉」，「朱隊友」與「郭粉」確實屬性較類似。

朱立倫昨上午走訪東勢、豐原，下午先後拜會巨大公司董事長劉金標與鎮瀾宮董事長顏清標。原本安排赴中國桂林旅遊的顏清標，為此延至今天出發與團員會合，讓朱立倫很感動。顏清標說，媽祖有拜有保庇，說不定朱立倫民調會升高。

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