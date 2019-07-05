尋求藍委支持 郭：我要大破大立 拚立院過半

2019-07-05

〔記者陳昀、林惠琴／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘昨天拜會立法院國民黨團時表示，前總統馬英九時代跟立院的溝通不是很順暢，要當個大破大立的總統，不能沒有立委幫忙，若他通過初選將全力協助，力拚國民黨席次過半。郭並兩度向立委深深鞠躬。

韓國瑜日前為爭取登革熱疫情補助經費，曾突然拜會國民黨團，郭台銘昨天也選在國民黨團大會時前往拜會，停留約二十分鐘，與現場二十位立委一一合照後才離開；立委黃昭順還鼓勵說：「零到六歲國家養是我提過的政見，你要加油，那沒問題的！」

郭台銘致詞指出，這次參選他提出很多科技法案，要透過網路、AI、大數據搭配實體建設來翻轉全世界，把台灣打造成科技事業島，但高科技立法決策要快，否則會跟不上科技的速度。

郭台銘表示，要當個大破大立的總統，若無立院支持都是空中樓閣，前總統馬英九過去跟立院溝通不是很順暢，自己曾居中協調，很了解其中運作，自己通過初選後，一定會盡全力與立委候選人合作，讓國民黨席次過半，前台東縣長黃健庭、前立委周守訓都在協助他。

郭台銘昨也與夫人曾馨瑩一起出席台成細胞治療中心十週年暨遷址更名揭幕活動，對於外界質疑零至六歲兒童國家養的政策，郭台銘表示，自己一週花不到兩萬元，六、七年前就贊成抽富人稅，預算不夠，自己可以先墊，但政策一定要做。媒體詢問，以自身財產代墊恐不符法規，郭直言：「做總統就要有不一樣的高度，不是僅一切依法辦理，並提同婚法不是修了嗎？難道零至六歲兒童國家養的修法就不能三個月通過嗎？更何況這是涉及投資國家未來的小孩。」

郝替郭政見背書 惹黨務中立爭議

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨總統初選參選人郭台銘主張零到六歲兒童由國家來養的政見，不但引發社會議論財源何來，黨內對手朱立倫也連番質疑，但身兼國民黨中央提名協調小組成員的副主席郝龍斌昨天卻跳出來幫郭背書：「預算就像時間，擠一擠就有！」並呼籲各界支持郭的政策，但也惹出黨務中立爭議。

郝龍斌昨透過個人臉書表示，郭台銘在前天的政見發表會已經把財源說得很清楚，「聽完郭台銘董事長的闡述，我深感認同，因為『投資未來永遠比投資過去明智』。」

有中常委認為，郝做為副主席，更是統籌總統提名作業的中央提名協調五人小組成員，本應保持客觀中立，卻公然對參選人的選舉政見選邊站，確實難杜外界悠悠之口。

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