直播玩遊戲 王送上藍鯨玩偶 祝「瑜」繼續壯大

2019-07-05

〔記者黃旭磊／高雄報導〕前立法院長王金平昨天邀請高雄市長韓國瑜參加「台灣金團結」網路直播，兩人在鏡頭前玩砸派機遊戲，互動熱絡。王金平送韓一隻藍鯨玩偶，鼓勵韓國瑜這隻「魚（瑜）」繼續壯大；被問到高雄市副議長陸淑美挺郭台銘時，王也說：「我們很多人支持韓市長！」韓聽後笑得很開心。

王金平昨邀韓國瑜參加「台灣金團結」第四集網路直播，介紹高雄好吃好玩處，直播前被媒體問及郭王配，王表示：「亂猜的吧！有什麼依據嗎？沒有嘛！」至於子弟兵陸淑美挺郭，王金平表示，每個人都有自己的選擇跟理念，誰支持誰都要給予尊重，每個人都有選擇自由，「我們的人很多支持韓市長，可能更多吧！」韓在一旁聽到，笑得很開心。

直播節目中，王、韓品嚐高雄麵線、漢堡、奶茶等名物，推薦私房景點。主持人並逼問路名、區名，兩人在白板上寫一心到十全等十條主要東西向道路名稱，全部答對。

兩人並在鏡頭前玩砸派機遊戲，韓國瑜疑似禮讓，讓王金平連贏兩次，王仰頭大笑，心情大好，送韓一隻藍鯨玩偶，稱為「地球最大動物，起碼有三十噸重」，鼓勵韓國瑜這隻「魚（瑜）」繼續壯大。韓答謝說：「謝謝院長，祝院長年年有餘。」

韓國瑜透過直播，歡迎民眾本週六日到高雄旅遊、泡溫泉並採購；而王金平身為高雄在地人，介紹壽山、六龜、燕巢、路竹等私房景點。

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