韓粉港都快閃 棧貳庫唱夜襲

2019-07-05

〔記者黃佳琳、葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜六日在高雄的造勢活動，因主辦單位稱擔心登革熱疫情而取消，但韓國瑜改邀韓粉到高雄旅遊。眾多韓粉已在網路串聯，相約去駁二藝術特區唱《夜襲》，但因駁二拒絕政治活動，韓粉被打槍後，將把唱《夜襲》的活動，改到高雄另一知名景點「棧貳庫」。

有店家醞釀「罷市」拒賣韓粉

不過，市長號召韓粉到高雄，卻有市民公開唱反調，有人說當天要去「割草」，甚至還有店家在網路醞釀「罷市」拒賣東西給韓粉。

媒體昨問韓國瑜是否擔心藍綠衝突？韓國瑜說，高雄市民要冷靜下來，觀光客來高雄旅遊，對高雄是好事，這時唱衰，真的沒有意思。

韓國瑜強調，應該抱持歡迎好朋友自遠方來的心，「這時候過多政治鬥來鬥去，對高雄一點幫助都沒有。」希望高雄民眾熱情歡迎所有來的好朋友，讓觀光客對高雄留下美好印象。

韓國瑜取消六日在高雄的造勢活動，改邀支持者到高雄旅遊，眾多韓粉已在網路串聯相約。挺韓大將「杏仁哥」在臉書PO出鋼鐵韓粉快閃高雄行程，早上到佛光山，下午在旗山老街的知名冰品總店快閃，然後驅車往旗津渡船頭，接著到駁二旁邊的棧貳庫唱《夜襲》，最後一站則去六合夜市。

韓粉當天也可能捕獲「野生韓國瑜」，韓國瑜透露他本人會在幾個點，跟所有好朋友照照相、聊聊天、握握手。

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