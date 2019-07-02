美眾議員提案 阻中干預台灣大選

2019-07-02

〔記者呂伊萱／綜合報導〕美國眾議院情報特別委員會主席謝安達六月廿六日提出「二○二○會計年度情報授權法案」，要求國家情報首長（ＤＮＩ）寇茲（Dan Coats）在台灣明年總統大選後四十五天內提交報告，說明「中國干預或破壞選舉的行動」與「美國如何阻止這些破壞」。

美國眾議院情報特別委員會主席、民主黨眾議員謝安達提出「二○二○會計年度情報授權法案」，該法案將授權提供美國情治機構與活動預算，目前已提交到情報特別委員會。

特別的是，「外國有關事項」篇章的六小節之中，其中一節是關於「中國如何影響台灣選舉」。據了解，這是美國立法部門近年首次在「情報授權法案」中專章討論「中國介入台灣大選」，意即立法部門預期中國會干預、介入甚至破壞台灣的選舉，以此提案向情治機構提出警示。我國安系統亦密切注意該案發展。

眾議院版本要求國家情報首長寇茲，在台灣二○二○總統選舉後四十五天內，應向情報委員會提交報告，說明「中國干預或破壞選舉的行動」與「美國如何阻止這些破壞」。參議院版本則著重在俄羅斯相關內容，未提及台灣。

眾院提案詳述，報告應包括美國情報體系如何付出努力，透過技術與物資支援，協助台灣辨認、干擾並打擊來自中國的介入；美國政府如何幫助台灣，針對侵害自由公正選舉程序的外部勢力，強化反制能力。

報告也應包含中國自政府部門到非政府部門干涉台灣選舉的單位列表，每個單位所扮演的角色與功能，以及干涉行動中使用的所有策略、技術和程序。

美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑上個月談及台灣大選時，便曾強調，在美國自由開放的印太願景中，很重要的一個部分，就是希望看到民主社會能夠具備「舉行選舉、不受外在干預」的能力，與此提案精神不謀而合。

ＯＰＩＣ執行長上週拜會蔡總統

另外，美國政府開發融資機構「美國海外私人投資公司」（ＯＰＩＣ）代理總裁兼執行長比海吉於六月廿六日至廿七日旋風訪台兩天，在比海吉離開後，美國在台協會昨發布新聞稿，公開比海吉上週晉見蔡英文總統行程。

ＡＩＴ指出，比海吉晉見蔡總統時表示，他很榮幸重申ＯＰＩＣ強化與台灣開發融資社群關係的承諾，並致力合作，為印太區域及全球的永續包容成長奠定基礎。

比海吉說，透過支持可長久維持、尊重環境、創造在地工作機會及確保透明度的計畫，美國和台灣及全球合作夥伴正積極創造機會，改造社區並促進發展。

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