彰雲造勢 王︰一定要選上總統

2019-06-24

〔記者林國賢、張聰秋／綜合報導〕儘管已宣布不參加國民黨總統初選，前立法院長王金平仍是勤走基層、動作「不斷」，他昨天先參加彰化縣王金平之友會成立大會，接著在雲林舉辦萬人造勢大會，展現其基層組織能量。王強調，國家正處於困難、危急的時候，他願意將生命在關鍵時刻奉獻給國家；他必須站出來，也一定要選上總統，讓台灣重新發展。

在彰化縣王金平之友會的場合，王宣示，「我這次決心要參選總統，但是我不參加國民黨內部初選，我有我自己的路要走。」王說，這條路是對國家人民負責須走的路，怎麼走上天自有安排，只要認真走基層、聽基層心聲，用這股力量幫國民黨贏回二○二○執政權。

被問及要不要脫黨參選？王說，「我要走的路，我自己會慢慢深刻體會，但是我說參選到底是我的決心跟信心。」

地方人士站台 展現基層能量

王金平昨晚於雲林舉辦萬人造勢大會，他抨擊民進黨執政缺失，造成台灣社會動盪對立，人民生活困苦；他已為雲林規劃五大願景發展藍圖，搭配十四項重大建設、四十八個實施重點，雲林一定能夠脫胎換骨；而台灣有台北、台東、台南、台中，獨缺台西，他認為應該把雲林改成台西縣。

雲林造勢大會包括水利會長林文瑞、北港朝天宮董事長蔡咏锝、前議長蘇金煌、前立委許舒博助講。前立委張嘉郡來站台時說，王金平過去很照顧雲林縣長張麗善與她，也挺雲林縣各項建設，希望未來王院長能繼續照顧雲林。

昨天稍早的彰化縣王金平之友會成立大會由前彰化縣議長白鴻森舉辦，會場二千個座位坐滿支持者。活動之前王到彰化市南瑤宮參拜，縣長王惠美也陪同參拜，善盡地主之誼。

王金平在彰化會場向支持者信心喊話，如果未來他當總統，一定會和彰化好好的配合，要把彰化建設成一個國際大都會的縣市。

媒體追問怎麼看待立委江啟臣等人幫韓國瑜站台？王金平要外界別計較造勢會場誰到、誰沒到，並指自己已和鎮瀾宮董事長顏清標約下週見面，要直播包水餃。

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