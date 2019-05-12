防中滲透台媒 立委︰修法規範

2019-05-12

〔記者黃欣柏／台北報導〕中國全國政協主席汪洋要求台灣媒體要努力宣傳「一國兩制」，中國勢力滲透台媒的問題備受關注。對於如何防範台灣媒體遭紅色勢力入侵，立委坦言現行法律很難防範，但必須強化法制作為；律師周武榮則具體建議，台灣應考慮引進「外國代理人制度」，對報導方向已明顯被中國滲透的媒體做出一定程度的權利限制。

立委李俊俋指出，近來雖有一波國安相關修法，但針對中國滲透台灣媒體的問題，目前仍缺乏能予以約束的法律，包括「兩岸人民關係條例」與「廣播電視法」都沒有明確規範，這是因為政府若用法律去限制媒體接觸中國，將會有侵害新聞自由的疑慮，實務上非常有難度。

李俊俋認為，如果要防堵中國滲透媒體，比較可行的方式是從資金部分著手，也就是用法律去加強限制中資挹注媒體，不過具體上如何解決還很難說，他也會考慮是否要在研擬中的「反統戰法草案」裡加入相關規範。

立委吳思瑤也坦言，基於對新聞自由的保障，相關法規都定得較為開放，目前確實沒有法律能有效防堵中國滲透媒體。不過她強調，對於中國有系統地滲透台灣媒體，會嚴肅看待，未來將借鏡各國防範中國「銳實力」的做法，全面盤點法令有無可調整之處，也呼籲媒體要秉持基本良知，不要淪為敵國統戰工具。

法界︰可引進「外國代理人制度」

周武榮則建議，從限制「資金」著手，效果恐怕不會太好，台灣應考慮立法引進美國的「外國代理人制度」，直接從媒體的「行為」去做認定。例如有特定媒體不斷宣揚統一、一國兩制等言論，只要經ＮＣＣ等主管機關認定有「為他國宣傳」之行為，就要求該媒體改註冊為「外國代理人」，並對其採訪權作出一定限制。

至於此規定是否會讓ＮＣＣ等主管機關握有太大權力？周武榮表示，只要法規設計救濟程序，讓各級行政法院來判斷處分是否適當即可。

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