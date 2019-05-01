180艘美艦開啟AIS 國防院︰傳遞戰略透明訊號

2019-05-01

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國兩艘伯克級神盾驅逐艦四月廿八日在台海現蹤，其中「史塔森號」驅逐艦更開啟船舶自動辨識系統（ＡＩＳ）公開航跡，引發各界注意。對此，國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲指出，根據他觀察，美軍近期有一百八十艘軍艦在全球各地開啟ＡＩＳ，可見美軍已將「戰略透明」作為重要訊號傳遞。

法艦航行台海 也是針對中國海權興起

國防部智庫、國防安全研究院昨舉辦成立一週年活動，蘇紫雲受訪時指出，美國艦艇穿越台海已例行化，美國政府現今更會公開訊息。另外，法國軍艦在四月初航行台海，也是傳遞戰略訊號，抑制「新興區域海權」、海軍艦艇噸位逾百萬噸的中共興起。

明年將舉辦總統、立委大選，中國對台施壓力道也受到關注。國防安全研究院副執行長歐錫富表示，中國對台的實際舉措，可能採取更「精緻化」作為，藉由「輿論戰、法律戰、心理戰」等「三戰」，以及經濟手段、孤立台灣國際空間等外交作為，以混合式戰略對我造成影響，軍事只是其中一部分。因應未來更複雜的環境，台灣須嚴密應對。

國防院戰略政策研究代理所長陳亮智認為，根據以往總統大選紀錄，解放軍在大選旺季對台武力展示會增加，但也往往帶來反效果。國防院董事長馮世寬表示，國防院在過去一年內，接待十九國代表、媒體、智庫等，進行各種形式的研討，這些來自不同大洲的來賓，都重視台海安全。

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