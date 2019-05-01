任內經濟差 馬怪民進黨、太陽花

2019-05-01

〔記者林良昇／台北報導〕二○二○總統大選進入「誰比較會拚經濟」的論戰，前總統馬英九昨批評，蔡總統對於經濟自我感覺良好，人民感覺不好，馬並將其任內經濟成長率低迷的問題，歸咎於當時在野的民進黨及太陽花學運，斥為「傷害台灣經濟的罪人」。

馬英九基金會主辦重振台灣競爭力會議─圓桌論壇，馬致詞時對民進黨政府的經濟表現火力全開。馬提及，他執政八年，新生兒逆勢增加一萬五千人，去年新生兒人數只有十八．一萬人，比他任內少三萬多人，生育率低迷，蔡總統卻說台灣經濟是廿年來最好，但不論從客觀數據或主觀感受來看，都不是事實。顯然是蔡總統自我感覺良好，而人民感覺卻不好。

ＧＤＰ低迷 馬歸咎「外在因素」

對於任內經濟成長率低迷，馬英九則認為是受外在因素影響，強調在二○○八至二○一六年他執政的八年間，受金融海嘯、歐債危機與全球出口萎縮等三大經濟衝擊，台灣平均經濟成長率為二．八三％，但當時的世界平均成長率只有二．三％，台灣仍處於世界各國的前段班。馬也特別感謝在台下聽其致詞的國民黨主席吳敦義。

馬英九批評，蔡總統誇口台灣經濟正處於廿年來表現最佳的時候，卻是國民消費能力降低，台灣社會經歷了搶購衛生紙、搶辦四九九電信資費方案、滿街夾娃娃機的「低端經濟」現象，市面蕭條，景氣動能下滑，平民百姓感受尤深。

馬更抨擊，他提出「兩岸服貿協議」、「兩岸貨貿協議」、「自由經濟示範區」相關提案，是「以台灣為主，對人民有利」，卻被民進黨自陷於「反中」情結，為反對而反對，在立法院強力杯葛而無法通過。

馬英九認為，在太陽花學運及民進黨的盲目阻撓下，機會一去不復返。當這些「傷害台灣經濟的罪人」還在快意慶功時，美國「華爾街日報」社論就有「台灣自甘落後」的感嘆，「我們還能不覺醒嗎？」

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