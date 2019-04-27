焦點評論》怎濃濃的三中味

2019-04-27

記者鄒景雯／特稿

國民黨總統初選競逐，已經演到郭韓兩強ＰＫ的篇章，誰是「權貴」、誰是「庶民」，對普羅大眾來說，其實都好說，但是最近怎麼突然飄出了濃濃的「三中」味？某種近親繁殖、私相交易的復辟烏雲，彷彿驟然籠罩，若影響社會觀感，真不是個好兆頭。

所謂的三中，就是馬主席任內把黨產中影、中視、中廣等三塊肥肉賣給「馬友友」的事件，這案子經過黨產會與外界陸續告發，已經在去年遭北檢以涉及證券交易法非常規交易、特別背信、刑法背信等罪起訴，台北地院並且數度開庭審理中，箇中真相能否儘早水落石出，實攸關台灣的民主品質。

「三中」味之所以惡臭難聞，不僅在於相關交易過程違背常理處甚多，現任國民黨主席吳敦義在二○○八年擔任秘書長時，上簽給時任黨主席的吳伯雄時，還曾針對中影部分直指：「這就是銀未入手，而貨已失控的情況，其不合交易原理至明」，更預言「此一回算機制，三年內必將遭受各種魔考」，這段寫實的內部評價，證實連國民黨自己人都看不下去，怎不讓人疑竇叢生呢？

就拿可謂是三中案中之三中的中影案來說，根據北檢的起訴書，中影資產在嚴重的低估下，以每股六十五元的價格賣出，造成中投公司十八億損害，先是交給了第一個「買家」余建新，但余建新只喜歡中視，對中影沒興趣，中影董事長蔡正元因此扮演了關鍵角色，後來中影的經營權成功地轉到了正崴公司郭台強手上，而郭台強是鴻海集團郭台銘的胞弟。

有趣的是，整個三中案除了馬英九慘遭幹部錄音，蔡正元更是涉嫌侵占中影減資款三．七億元，在二○一七年遭羈押四個月，整個人脈網路似乎展示著傳統國民黨黑箱作業裡的金光閃閃。

至於最近，先是郭台銘宣布投入國民黨初選，聲言不接受徵召；接著馬英九證實，郭台銘事前曾經與他討論，他也表示支持；而後蔡正元跑了出來，爆料吳敦義去年募了四千萬元給韓國瑜作競選經費，這幾個方面，或有商量，或不約而同，全部針對韓國瑜而來，會不會默契太好了一點？

國民黨的權力爭奪，是正常的新陳代謝，但是千萬不要拿公開透明、清廉從政的基本原則開玩笑，甚至如同凱薩必須休掉了他的妻子龐貝亞一樣，連一絲被懷疑的空間都沒有，以上這幅「卡韓」的人物地圖，卻太容易引發不當的聯想，權貴事小，三中事大，為當事人好，非澄清不可。

三中#

國民黨總統初選#韓國瑜

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