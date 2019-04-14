促統遊行喊卡 民代：怕影響盧秀燕名聲

2019-04-14

〔記者張瑞楨、黃鐘山、張軒哲、歐素美／台中報導〕中國和平統一促進會等親中團體，突然宣布取消「支持統一」遊行，檯面上理由是「顧及社會秩序，參與者之安危」，但台中市議員江肇國與黃守達研判真正取消遊行理由有二，一是怕影響台中市長盧秀燕的政治名聲，其二是沒有料想到會激起捍衛台灣主權的民意。

中市府：政治解讀 忘了民主真諦

中市府新聞局長吳皇昇則說，中市警局是基於保障人民集會與言論自由，依法核准遊行，上述之說是刻意的政治操作與解讀，這也呈現台灣藍綠對抗分明，忘了民主多元價值的真諦，令人唏噓。

統促會：取消遊行 考量民眾安危

針對取消遊行一事，中國和平統一促進會昨發表聲明指出，該會自民國七十八年依法成立，至今已近卅年，「和平一中，兩岸和平統一」是該會宗旨。該會自成立以來支持政府政策，從未逾越法律權限，對李毅教授合法入境後被遣送出境，深感遺憾，「顧及社會秩序，參與者之安危」，決定暫停舉行昨天所有活動。

江肇國則認為，他合理推測，統促會與台中市政府有高度默契與互動共識，台中市警局才會核准「支持統一」遊行，但這幾天台灣民間展現憤怒之聲，盧秀燕絕對有感覺，這場遊行會影響盧秀燕的政治名聲，統促會才會決定取消遊行。但「支持統一」遊行雖停辦，盧秀燕還是得面對是否支持一國兩制的質疑。

市議員黃守達說，統促會停止「支持統一」遊行，是發現台中市的公民社會，強烈表達反一國兩制、反對九二共識，盧秀燕應儘快向台中市民交代，對習近平一國兩制與九二共識的態度。

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